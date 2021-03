Vitamina C la copii – de care, când și în ce cantitate

Este bine cunoscut faptul că vitamina C este un antioxidant puternic, care întărește sistemul imunitar, îmbunătățind capacitatea naturală de protecție a organismului. În ceea ce privește dezvoltarea copiilor, vitamina C are un rol deosebit de important, susțînând creșterea armonioasă a acestora. Haideți să descoperim împreună, in următoarele rânduri, cele mai importante aspecte ale administrării de vitamina C la copii.