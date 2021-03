Top 5 greșeli de evitat dacă îți dorești o operație estetică

Operațiile estetice au spart demult bariera socială și, cu precădere în ultimii ani, și pe cea financiară. În prezent, chirurgia estetică a devenit din ce în ce mai accesibilă iar plaja de clienți a crescut exponențial. Totuși, creșterea popularității operațiilor estetice a generat o serie de efecte negative care pun o presiune din ce în ce mai mare pe această industrie.

Clientul nostru, stăpânul nostru. Până în ce punct?

„Clientul are întotdeauna dreptate” este o sintagmă care nu ar trebui să fie valabilă și în industria chirurgiei estetice. Încurajați de extremele showbiz-ului, amatorii operațiilor estetice au cerințe din ce în ce mai extravagante care le pot pune în pericol nu doar aspectul fizic ci și viața.

„Chirurgul plastician trebuie să gândească medical, nu financiar, iar pacientul trebuie sfătuit corect. Dacă o persoană își dorește un implant mamar prea mare, care nu se integrează din punct de vedere estetic cu restul corpului său, încerc să o ajut să-și dea seama că un bust exagerat nu este nici estetic, nici sănătos din punct de vedere medical. Dacă și după toate aceste discuții își dorește intervenția, refuz pur și simplu operația. Chiar dacă operațiile sunt opționale, la cererea pacientului, etica medicală nu poate fi tot opțională,” afirmă dr. Cristian Nițescu, chirurg estetician cu peste 20 de ani de experiență.

În continuare, vă prezentăm un Top 5 al greșelilor care ar trebui evitate dacă vă doriți să apelați la o operație estetică.

Crearea de așteptări nerealiste

Un chip mai tânăr cu 20 de ani sau sâni cu 4 numere mai mari sunt așteptări nerealiste care le fac pe pacientele clinicilor de chirurgie estetică să fie nemulțumite de rezultatul final, indiferent de cât de bun este acesta.

„Niciun chirurg estetician nu te poate întineri cu 20 de ani. Aceste rezultate pot fi obținute doar de industriile de film și advertising, prin efecte speciale realizate în postproducție. De asemenea, niciun chirurg cu simț etic nu va accepta să pună un implant mamar cu patru numere mai mari. Acei sâni își vor pierde orice formă estetică anatomică. Or, eu consider că o operație estetică reușită este aceea care nu sare în evidență, care se integrează armonios cu restul corpului. Mai mult decât atât, sânii prea mari vor pune prea multă greutate pe coloana pacientei, iar pe termen mediu inclusiv aspectul lor va avea puternic de suferit,” spune dr. Cristian Nițescu.

Încrederea în promisiuni exagerate

Dacă un chirurg estetician îți promite un implant mamar cu garanție „pe viață” sau o lipoaspirație ca metodă de slăbit, cel mai probabil că acel chirurg e mai interesat de banii tăi, decât de sănătatea ta.

„Am întâlnit paciente care se așteaptă să slăbească în urma intervenției de lipoaspirație, însă sub nicio formă intervenția nu generează un efect de slăbire. Aceasta se adresează conturului corporal, deci persoanelor cu depozite adipoase localizate. De asemenea, sunt paciente care se așteaptă să primească garanție pe viață la implanturile mamare. Or, recomandările în domeniu spun că implanturile mamare trebuie să fie schimbate o dată la 10 ani. Și în aceste cazuri vorbim tot de un soi de așteptări nerealiste, însă de această dată ele sunt construite chiar de către anumiți chirurgi esteticieni, care au o foarte mare admirație pentru bani, dar prea puțin respect pentru meseria lor,” adaugă dr. Cristian Nițescu.

Alegerea chirurgului estetician

Fără doar și poate, internetul este una dintre cele mai incredibile invenții ale omului. Acum și aici, rapid și fără efort, putem afla răspunsuri la cele mai complicate întrebări, soluții la cele mai descurajante probleme sau leacuri la cele mai periculoase boli. Însă, în prezent, fenomenul fake news riscă să compromită aceste mari avantaje ale internetului.

Căutarea celui mai scăzut sau a celui mai ridicat preț

„Astăzi, cantitativ, pe internet sunt cel puțin la fel de multe lucruri false precum cele reale. O operație estetică este o alegere mult prea importantă pentru a o face în urma unor articole citite pe internet, articole care pot fi plătite sau subiective. Din acest motiv, sfatul meu pentru cei care vor să apeleze la o operație estetică este să se informeze în mod amănunțit și din surse credibile despre chirurgul estetician pe care și-l doresc. Puncte foarte bune de plecare sunt CV-ul și chiar recomandările celor dragi. Sigur că și aceste recomandări sunt subiective, dar prefer subiectivismul unui prieten decât subiectivismul unui necunoscut,” adaugă dr. Cristian Nițescu.

Prețul unui obiect sau a unui serviciu spune, cu siguranță, multe lucruri despre acesta. Însă, în industria chirurgiei estetice, ca și în alte domenii, nu doar prețurile cele mai scăzute ascund, de multe ori, anumite părți ale adevărului, ci și prețurile foarte piperate.

„De regulă, un preț prea mic pentru o operație estetică poate fi asociat cu un medic aflat la început de drum. La această soluție mai apelează și anumiți medici cu experiență, dar care nu au reușit să-și creeze de-a lungul anilor o anumită bază organică de clienți, pentru că pacientele nu îi recomandă. Ei bine, tocmai faptul că nu sunt recomandați de către fostele lor paciente trebuie să ne spună ceva despre aceștia. Pe de altă parte, prețurile extrem de mari existente în piață nu înseamnă, neapărat, o experiență ieșită din comun, ci reprezintă, de cele mai multe ori, o simplă strategie de marketing,” avertizează dr. Cristian Nițescu.

Analizarea corpului din perspectivă subiectivă

Multe așa zise defecte fizice sunt rezultatul a zeci de ani de nesiguranțe de ordin emoțional. O pacientă care își dorește o operație estetică trebuie să se asigure, înainte de toate, că defectul pe care și-l dorește corectat este real.

„Există, să spunem, o pacientă care are un nas nu foarte mare, dar care are o bărbie retrognată. Atunci, acestei paciente i se va părea că are nasul mare când bărbia este, de fapt, în spate și crează această iluzie. Atunci, lucrurile se pot rezolva printr-o augmentare de bărbie și nu printr-o operație de rinoplastie. Ține de datoria chirurgului estetician să prezinte realitatea așa cum este ea și, de multe ori, să ofere inclusiv suport psihologic,” adaugă dr. Cristian Nițescu.

Dr. Cristian Niţescu, medic primar chirurgie estetică şi doctor în ştiinţe medicale, este un reputat chirurg estetician din România, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

Membru a numeroase societăți științifice naționale și internaționale, este într-o permanentă perfecționare profesională, fiind recunoscut pentru tehnica și îndemânarea cu care reușește să obțină rezultatele pozitive dorite de pacienți.

Photo by Online Marketing on Unsplash