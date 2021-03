Lichidul amniotic: ce rol are si ce este anormal

Lichidul amniotic este un lichid transparent, care apare in primele 12 zile de la conceptie in sacul amniotic, inconjurand fatul in crestere in uter. Acesta are multe functii importante si este vital pentru dezvoltarea fetala sanatoasa. Cu toate acestea, cantitatea de lichid amniotic din interiorul uterului este foarte importanta, intrucat daca este prea mica sau prea mare, pot aparea complicatii.

In acest articol, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital prezinta numeroasele functii ale lichidului amniotic, precum si ce se intampla atunci cand nivelurile de lichid amniotic sunt fie prea mari, fie prea mici.

Ce este lichidul amniotic?

„In timp ce fatul se afla in uter, acesta este situat in sacul amniotic, o punga formata din doua membrane, amnionul si corionul. Fatul creste si se dezvolta in interiorul acestui sac, inconjurat de lichid amniotic. Initial, fluidul este format din apa produsa de membrane. Dupa aproximativ 20 de saptamani de sarcina, aceasta este insa inlocuita in totalitate de urina fetala, fatul inghitind si excretand lichidul”, afirma dr. Silviu Istoc.

Lichidul amniotic contine, de asemenea, componente vitale, precum nutrienti, hormoni si anticorpi de combatere a infectiilor. Cand lichidul amniotic este verde, acest lucru indica faptul ca bebelusul a eliminat meconiu inainte de nastere (continut intestinal).

Meconiul din lichid poate anunta o problema. Poate fi un semn ca bebelusul a avut o lipsa tranzitorie de oxigen, si poate provoca o problema de respiratie numita sindrom de aspiratie a meconiului, care apare atunci cand meconiul intra in plamani. In unele cazuri, bebelusii vor necesita tratament dupa nastere.

Functiile lichidului amniotic

Lichidul amniotic este responsabil pentru:

• Protejarea fatului: Fluidul protejeaza copilul de presiunile exterioare, actionand ca un amortizor.

• Controlul temperaturii: fluidul „izoleaza” bebelusul, mentinandu-l cald la o temperatura constanta.

• Prevenirea infectiilor: lichidul amniotic contine anticorpi.

• Dezvoltarea plamanilor si a sistemului digestiv: respirand si inghitind lichidul amniotic, bebelusul invata sa foloseasca muschii acestor sisteme in timp ce se maresc.

• Dezvoltare musculara si osoasa: Pe masura ce bebelusul pluteste in sacul amniotic, acesta are libertatea de a se deplasa, oferind muschilor si oaselor posibilitatea de a se dezvolta corect.

• Suport pentru cordonul ombilical: fluidul din uter impiedica comprimarea cordonului ombilical. Acest cordon transporta hrana si oxigenul din placenta catre fatul in crestere.

Afectiuni ale lichidului amniotic

Oligoamnios – nivel prea scazut al lichidului amniotic

„Nivelul scazut de lichid amniotic apare la 4% din toate sarcinile. Oligohidramnios este prezent atunci cand indicele lichidului amniotic (AFI) observat la testul cu ultrasunete masoara mai putin de 5 cm (un indice normal este de 5-20 cm)”, completeaza dr. Istoc.

Oligohidramniosul se poate intampla in orice trimestru, dar reprezinta o problema mai ingrijoratoare in primele 6 luni de sarcina. In aceasta perioada, exista un risc mai mare pentru defecte congenitale, pierderea sarcinii sau nasterea prematura cauzate de un nivel mic de lichid amniotic.

Majoritatea femeilor cu polihidramnios nu vor avea probleme semnificative in timpul sarcinii si vor avea un copil sanatos. Dar exista un risc usor crescut de complicatii la nastere, cum ar fi: nasterea prematura (inainte de 37 de saptamani), probleme cu pozitia cordonului ombilical, sangerari abundente dupa nasterea bebelusului. Uneori, cantitatea crescuta de lichid poate sa apara in urma unei malformatii fetale sau in urma aparitiei unui diabet gestational matern.

In cele mai multe cazuri, nu exista simptome, dar cand acestea totusi apar, pot include dificultati de respiratie, contractii premature sau daca afectiunea este severa, durere in abdomen.

Nivelul lichidul amniotic scazut sau marit poate fi o afectiune grava, motiv pentru care este esential sa mergi constant la consult prenatal. Vestea buna este ca majoritatea femeilor care sunt diagnosticate cu astfel de afectiuni au sarcini perfect sanatoase.

Specialist in obstetrica-ginecologie, dr. Silviu Istoc este pasionat de chirurgia ginecologica minim invaziva si de medicina materno-fetala. Este sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital si coordonator al Compartimentului pentru Sarcina Incipienta. Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive pentru restabilirea fertilitatii.

Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash