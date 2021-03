Studiu Philips: stima de sine este influențată de sănătatea dentară

Studiul realizat de Cult Market Research la cererea Philips relevă o serie de aspecte ale sănătății orale și rutinei de îngrijire dentară pe care o au românii:

Cel mai comun obicei de îngrijire dentară este spălatul pe dinți cu o periuță manuală cel puțin o dată pe zi. Celelalte obiceiuri de îngrijire dentară nu s-au schimbat semnificativ în ultimul an, în contextul pandemiei.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Orale (20 martie), Philips comunică rezultatele studiului despre „Evoluția sănătății orale în pandemie”, care expune atitudinea românilor cu privire la sănătatea dentară în ultimul an, dar și aspectele ce țin de rutina corectă a îngrijirii orale și impactul emoțional al sănătății dentare. Potrivit studiului, sănătatea orală influențează stima de sine și starea de spirit, 96% dintre românii din mediul urban considerând că o bună sănătate orală contribuie la o mai bună stimă de sine. Mai mult decât atât, când vine vorba despre aprecierea celor din jur, 72% dintre românii mulțumiți de sănătatea lor dentară se simt apreciați, dar procentul scade semnificativ până la 52% în cazul persoanelor care nu se bucură de o sănătate orală satisfăcătoare.

Studiul Philips a fost realizat împreună cu compania de cercetare Cult Market Research și expune, de asemenea, faptul că 57% dintre români au acordat, în ultimul an, mai multă atenție modului de a se spăla pe dinți. În plus, 90% dintre respondenți consideră că zâmbetul lor ar putea fi îmbunătățit, iar 7 din 10 participanți la studiu cred că ar avea de câștigat pe plan social și profesional dacă și-ar putea îmbunătăți sănătatea orală, ceea ce accentuează faptul că îngrijirea corespunzătoare a danturii are un impact direct asupra stării de spirit personale și a stimei de sine.

„Cercetarea validează o intuiție pe care mulți dintre noi o împărtășim, aceea că o dantură sănătoasă sau un zâmbet mai frumos ne influențează starea de spirit. Influența unei îngrijiri orale complete se simte chiar mai profund în cum percepem atitudinea celor din jur față de noi și cum afișăm comportamente de încredere sau stimă de sine. Ce se întâmplă, însă, atunci când nu avem acces la o îngrijire dentară corectă? Prin campania „Fețele Bucuriei” ne-am dorit să întâmpinăm această problemă și să extindem accesul la sănătate și o stare emoțională bună pentru cei din medii defavorizate. Împreună cu Fundația Inovații Sociale Regina am lansat proiectul „Fețele Bucuriei”, prin care orice periuță Philips Sonicare cumpărată în perioada 10 decembrie 2020 – 31 martie 2021 oferă acces gratuit la tratamente stomatologice pentru oamenii fără venituri și fără asigurări medicale. Pe fondul unui an dificil, cu multe provocări și situații neprevăzute, proiectul nostru a avansat importanța empatiei, susținerii și găsirii resurselor de bucurie pentru noi toți – de la îndrumare și sfaturi de îngrijire orală corectă până la acces la tratamente stomatologice gratuite”, a declarat Mateea Ilisai, Oral Healthcare Business Marketing Manager, în cadrul Philips România.

43% dintre respondenți nu au mers deloc la stomatolog în ultimul an, iar 53% dintre aceștia au menționat că au evitat vizitele la dentist pentru a nu se infecta cu noul Coronavirus

57% dintre participanții la studiu au acordat, în ultimul an, mai multă atenție modului de a se spăla pe dinți

90% dintre respondenți cred că zâmbetul lor ar putea fi îmbunătățit

70% dintre participanții la studiu cred că ar avea de câștigat pe plan social și profesional dacă și-ar putea îmbunătăți sănătatea orală

64% dintre respondenți sunt îngrijorați de aspectul danturii atunci când zâmbesc

31% dintre respondenți merg la dentist doar atunci când apare o problemă urgentă

„Sănătatea orală depinde atât de interacțiunea cu stomatologul, cât și de frecvența și corectitudinea practicilor de îngrijire orală. Cu cât oamenii sunt mai atenți la sănătatea lor orală, cu atât sunt mai mulțumiți de aspectul și de sănătatea danturii. Zâmbetul este un indicator atât al satisfacției cu propria dantură, cât și al nivelului de încredere în sine. Încrederea în sine reprezintă un predictor al succesului profesional și social. Pe lângă factorii emoționali, educaționali sau sociali, încrederea în sine se bazează și pe autopercepția stării de sănătate generală, inclusiv a sănătății orale”, a declarat Paul Acatrini, sociolog, Managing Partner & Research Director Cult Market Research.

Studiul a fost realizat în perioada 16 – 22 februarie, pe un eșantion de 809 persoane, reprezentativ la nivelul populației cu vârsta între 18 și 50 de ani din România, din mediul urban. Marja de eroare maximă tolerată a eșantionului este de ±3,5%.

Prin campania „Fețele Bucuriei” #facesofjoy, Philips susține accesul la tratamente stomatologice și la îngrijirea sănătății orale pentru oamenii din medii defavorizate, serviciile fiind oferite de clinicile sociale ale Fundației Inovații Sociale Regina Maria. Fiecare periuță Philips Sonicare cumpărată în perioada decembrie 2020 – martie 2021 reprezintă o donație către Fundația Inovații Sociale Regina Maria. Achiziționarea unei periuțe Philips Sonicare înseamnă un plus de bucurie pentru cei care își pot îmbunătăți sănătatea orală și obține o dantură sănătoasă de lungă durată, dar și șansa unui tratament stomatologic gratuit pentru cei care au nevoie să acorde atenție îngrijirii sănătății orale și nu au posibilitatea să facă asta.

Detalii despre campania sunt disponibile pe site-ul www.philips.ro/sonicare și urmărind hashtag-ul #FacesOfJoy pe canalele de social media.

Despre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) este lider în domeniul tehnologiilor medicale concentrându-se pe îmbunătățirea sănătății și stării de bine a oamenilor și asigurând rezultate mai bune de-a lungul continuumului medical de la un stil de viață sănătos și prevenire, la diagnosticare, tratament și îngrijire la domiciliu. Philips valorifică tehnologia avansată și înțelegerea nevoilor consumatorilor și a perspectivelor clinice pentru a oferi soluții integrate. Cu sediul în Olanda, compania este lider în imagistica de diagnostic, terapia ghidată imagistic, monitorizarea pacienților și informatică medicală, precum și sănătatea consumatorilor și îngrijire la domiciliu. Philips a generat în 2020 vânzări de 19,5 miliarde de euro și are aproximativ 82.000 de angajați cu vânzări și servicii în peste 100 de țări. Noutăți despre Philips pot fi găsite la http://www.philips.com/newscenter.