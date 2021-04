Top cele mai frumoase și utile cadouri eco friendly de Paște!

În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre adoptarea unui stil de viață sănătos, despre cum să avem mai multa grijă de noi și de cei dragi! Ultimul an ne-a demonstrat însă că stilul de viață pe care îl alegem ne influențează direct calitatea vieții.

comunicat de presă

Pentru aceia dintre noi care nu am crescut într-o casă axată pe luarea deciziilor sănătoase și conștiente, tranziția către alegerea unor produse mai sigure și a unor obiceiuri mai sănătoase se poate simți că un sacrificiu major. Fie că vorbim despre alimentație, sport, haine sau produse cosmetice, tendința multora este de a crede că produsele ecologice nu sunt accesibile oricui, în timp ce unii chiar presupun că alimentele organice au un gust mai slab decât varianta convențională.

Vestea bună este că adoptarea unui stil de viață BIO se poate face extrem de simplu. Nimic nu trebuie să fie complicat sau costisitor. De la produse de îngrijire personală până la modalități de a vă ecologiza casa, există produse dedicate oricui.

“ Exista o mulțime de chimicale în aproape tot ce folosim și efectele acestora asupra corpului uman nu au fost studiate suficient. Deci nu prea știm exact cât de tare ne afectează. Știm 100% că nu sunt bune, dar în loc să ne expunem la ele dintr-o dată... noi ne expunem la ele în decursul a zeci de ani. Nu are cum să fie bine. Dar există o mulțime de alternative extraordinare, care au grijă de noi și de planeta noastră... fară să ne golească buzunarele și fără să-și piardă din eficiență. Ecozar este un magazin online în care încercam să promovam o viața mai sănătoasă și mai fericită, în primul rand cu ajutorul a mii de produse Bio și Eco, variante mai sănătoase decât ceea ce găsim pe rafturile supermarketurilor.”, Claudia Nicolae - fondator Ecozar.

Și pentru că se apropie perioada Paștelui, te ajutăm cu cele mai utile idei de cadouri ecologice pe care le poți oferi în dar celor dragi, sau chiar ție!

Fulgi de baie Good Night cu magneziu și lavandă, OsiMagnesium

Pentru iubitorii de sport și nu numai ai la dispoziție un produs absolut revoluționar care ajută la dispariția oboselii, rezolvă deficiențele de magneziu și are un efect de relaxare profundă. Fulgii de magneziu Osimagensium dizolvați în apă caldă, asigură o baie medicinală, care alungă crampele sau durerile musculare, durerile articulare ori febra musculară. Fulgii de baie cu magneziu Good Night sunt îmbogățiți cu lavandă și ajută la un somn liniștit. Produsele OsiMagnesium folosesc soluție salină de clorură de magneziu pură (calitatea Zechstein Inside) extrasă de la o adâncime de 2000 de metri, de la Marea Antică Zechstein din Tarile de Jos, pentru restaurare eficientă și rapidă din nivelurile intracelulare de magneziu. Această apă de mare străveche este extrem de sărată și are un concentrat de 31% clorură de magnezium în comparatie cu oceanul, care nu are decât 3% sare (clorură de sodiu). Datorită acestei concentrații mari de sare, dă senzație uleioasă față de apa de mare normală. Osimagnesium este cel mai pur magneziu, extras din zăcămintele preistorice din marea Zechstein, veche de peste 250 de milioane de ani. Preț: 22 lei.

Ceai Ayurvedic

Ce poate fi mai plăcut decât o cană de ceai cald cu lămâie și mentă sau rooibos? Indiferent care sunt preferințele în materie de ceai, pe Ecozar.ro ai la dispoziție peste 30 de variante de ceai ayurvedic. Yogi Tea produce ceaiuri delicioase din ierburi și condimente, bazate pe rețete unice de ceaiuri ayurvedice, care promovează starea de bine. Rădăcinile Yogi Tea provin din învățăturile ayurvedice de peste 3000 de ani, care ne învață despre echilibriul dintre corp, minte și suflet. Preț: de la 12 lei.

Cafea instant cu ciuperci medicinale

Nici iubitorii de cafea nu sunt uitați și acum le poți face un cadou unic: Cafeaua Four Sigmatic cu Chaga și Cordyceps . Un produs perfect ce echilibrează mintea cu corpul pentru a evita stările de nervozitate, cu același gust de cafea veritabil, dar sănătate pură pentru organism. Pentru un plus de savoare poți prepara cu lapte, lapte vegetal sau spumă de lapte și poți adaugă scorțișoară, ulei de cocos sau îndulcitori naturali. Ciupercile medicinale Chaga și Lion's Mane, din cafeaua Four Sigmatic susțin un sistem imunitar puternic și se ocupă cu starea de bine a organismului pentru întreaga zi. Produsul se găsește exclusiv pe ecozar.ro la prețul de 81 lei.

Pentru gustările sănătoase dintre mese, oferă celor dragi mici sau mari, un borcan plin de savoare! O felie de pâine prăjită cu unt de arahide și banane îți aduce pe loc o porție zdravănă de energie și bună dispoziție. Untul de arahide nu conține ulei de palmier, zahăr sau sare, este potrivit pentru vegani și este certificat organic Soil Association. Preț: 22 lei.

Cremă de ciocolată

Evident că niciun părinte nu poate spune nu atunci când cel mic are poftă de ciocolată. Și cum iepurașul de Paște vine cu multă ciocolată, ce-ar fi ca anul acesta să aducă un borcan de ciocolată numai bună de întins de pâine, dar sănătoasă! Crema de ciocolată tartinabilă 100% naturală Sweet Freedom are cu 75% mai puțină grăsime și mai puține calorii, față de produsele similare existente pe piață. Produsele Sweet Freedom nu conțin aditivi, lapte, gluten, conservanți, ulei de palmier și nu sunt prelucrate chimic. Aceste produse conțin doar dulceața fructelor. Cu doar 14 calorii per linguriță, crema de ciocolată va deveni în curând preferata întregii familii! Produsul se găsește exclusiv pe ecozar.ro la prețul de 29 lei.

Loțiune protecție solară pentru întreaga familie cu SPF 45+

Iubim soarele pentru că ne dă o stare de bine, ne încarcăm cu energie și orice zi cu soare este cu zi cu multe zâmbete! Soarele însă poate avea și efecte negative mai ales asupra pielii, dar cu o loțiune pentru protecție solară ai scapat de această grijă. Alege un cadou ideal pentru întreaga familie, un produs ce oferă protecție solară adecvată tuturor membrilor, disponibilă într-un format practic de 113 g pentru a-l putea lua oriunde. Loțiunea protecție solară SPF 45 cu protecție UVA/UVB, non-grasa, fară ulei,rezistentă la transpirație, este ideală pentru activitățile în aer liber, pentru drumeții, joacă sau înot, ajută la prevenirea arsurilor solare, care pot duce la îmbătrânire prematură. De asemenea conține antioxidanți din extract de acai, ingredient principal în tratamentele anti-ageing. Preț: 87 lei.

Săpun anticelulitic

Un cadou perfect pentru orice femeie! Un produs natural, exfoliant și anticelulitic. Integrat în programul de eliminare a celulitei (care trebuie să includă și sport și o alimentație sănătoasă), săpunul natural "SOS Cellulite" reduce aspectul de coajă de portocală redând pielii finețea, elimină celulele moarte, stimuleză circulația la nivelul zonelor afectate prin masajul zdravăn pe care îl oferă, pregătind pielea pentru aplicarea uleiului sau cremei anticelulitice. Ingredientele cheie pe care le conține sunt cafeaua măcinată, ghimbirul și uleiurile esențiale detoxifiante (lămâie, ienupăr, lavandă). Preț: 14 lei.

Săpun solid pentru ras/bărbierit Shea Butter

Din trusa de bărbierit a bărbaților nu ar trebui să lipsească un săpun solid pentru ras. Un cadou util și organic în același timp, săpunul solid pentru bărbierit Lamazuna poate fi folosit fără să fie nevoie de pămătuf. Săpunul produce o cremă spumoasă din abundența care protejează și hidratează pielea și face bărbieritul sau rasul foarte facil. Lasă pielea foarte fină și hidratată, datorită untului de shea organic din compoziție. Preț: 62 lei.

Ecozar îți oferă acces la lumea BIO încă din 2008. Pe Ecozar ai mai mult decât o gamă uriașă de produse de calitate, ai acces la conceptul de SLOW LIVING. Pe Ecozar găsești zilnic multe produse atrăgătoare, ca să-ți faci viața mai ușoară, mai sănătoasă… și poate chiar mai relaxantă. Intră pe https://www.ecozar.ro/, profită de reducerea de bun-venit și alege cadourile perfecte pentru tine și cei dragi!