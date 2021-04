Bronhokir este prima și unica gamă de siropuri de tuse din România, sub formă de plic, pentru o dozare exactă și administrare facilă. Inovatorul produs face parte din portofoliul Stada România și este singurul sirop de tuse natural, sub formă de plic unidoză, gata dozat și ușor de administrat.

comunicat de presa



În această perioadă sensibilă generată de pandemie, când igiena și siguranța sanitară pot face diferența între viață și moarte, Bronhoklir mizează pe inovație și ambalaje sigure, pentru sănătate și viață. Un motiv în plus de mândrie pentru Stada România.

BRONHOKLIR, unul dintre remediile de top ale celor de la Stada România, pune natura la îndemână ta prin intermediul siropurile naturale din plante. Bronhoklir are la bază o formulă de extracte din plante medicinale și este prezent pe piața în 3 variante de prezentare, fiecare destinată unui tip distinct de tuse – productivă, uscată și tusea fumătorilor. Cele trei tipuri de sirop de tuse sunt recomandate pentru ameliorarea tusei și menținerea funcționării normale a mucoaselor aparatului respirator.

BRONHOKLIR – pentru tusea uscată – conține o combinație de extract de Nalbă Mare și Mușetel, cu efect antitusiv, antiinflamator și imuno-modulator pentru ameliorarea simptomatologiei cauzate de episoadele de tuse uscată.

BRONHOKLIR – tuse productivă – are la bază o combinație de extract de Cimbru de cultură, Ciuboțica-Cucului și Echinaceea, ce favorizează expectorația, ameliorează inflamația și calmează tusea. În plus, are efect antiviral și susține imunitatea.

– înglobează un mix de extracte naturale și vitamine cu roluri multiple pentru menținerea sănătății aparatului respirator al fumătorilor. Siropul păstrează calitățile extractelor de Cimbru, Ciuboțica- cucului, Echinaceea ce se regăsesc și în Bronhoklir Tuse Productivă, la care se adaugă vitaminele A, C și E. Astfel, siropul pentru tusea fumătorului are acțiune expectorantă, rol antimicrobian și imuno-modulator, acțiune antioxidantă și un rol activ în menținerea integrității și regenerării epiteliului.

De acum, cu ajutorul Bronhoklir, tusea poate fi tratată mai simplu, mai ușor și mai igienic! Bronhoklir poate fi partenerul tău de drum oriunde te-ai afla, deoarece permite o utilizare ușoară și practică la serviciu, în călătorii sau la școală. Nu mai ai nevoie de lingurițe sau capac dozator! Doar deschizi pliculețul, bei conținutul și gata! Doza eficientă de sirop de tuse ți-a fost administrată. Dozarea este exactă și a fost creată cu cele mai eficiente extracte naturale din plante medicinale, care să îți reducă tusea și să îți mențină sănătatea căilor respiratorii. Află mai multe! Accesează https://bronhoklir.ro/

Preț recomandat – 28 de lei cutia cu 15 plicuri.

Despre STADA România

STADA Romania este parte integrantă a grupului STADA Arzneimittel AG și este prezentă pe piața din România din anul 1997 prin Stada M&D SRL și Stada Hemofarm SRL (laborator specializat în testarea produselor pentru companiile grupului Stada, la nivel global). STADA are un portofoliu variat de produse, oferind pacienților atât medicamente inovative și generice, medicamente fără prescripție medicală, produse farmaceutice specializate (biosimilare), cât și produse CHC (Customer Health Care). Anul 2020 a reprezentat un an al transformărilor pentru STADA România, focusul principal fiind integrarea operațiunilor locale ale Walmark România, tranzacție ce a avut loc la nivel global la finele lui 2019 și a fost aprobată local de Consiliul Concurenței pe data de 19.02.2020.