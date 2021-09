Nu poți să alăptezi? Iată cum alegi formula de lapte potrivită pentru copilul tău

Atunci când alegi formula de lapte pentru bebelușul tău, trebuie să discuți în primul rând cu medicul pediatru și să ții cont de recomandările acestuia.

Ține cont de faptul că în primele 6 luni de viață ale bebelușului se recomandă alăptarea exclusivă, urmată de introducerea alimentelor complementare adecvate nutrițional, continuând alăptarea până la vârsta de doi ani și după aceea.

Tot la capitolul recomandări, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite subliniază că ar trebui să alegi o formulă de lapte care este special concepută pentru bebeluși. Înainte de a achiziționa un produs, citește informațiile de pe ambalaj, pentru a vedea dacă acea formulă de lapte întrunește necesarul nutrițional minim pentru cel mic și normele de siguranță.

De regulă, medicii pediatri recomandă formula de lapte îmbogățită cu fier, special concepută pentru bebeluși, însă formulele pot să conțină nu doar fier, ci și alți nutrienți și vitamine.

Iată câteva reguli de care să ții cont atunci când alegi formula de lapte pentru bebelușul tău:

Asigură-te că acel produs (formula de lapte poate fi, de exemplu, disponibilă sub formă de pudră) nu este expirat.

Asigură-te, atunci când cumperi formula de lapte, că recipientul este sigilat și că este în stare bună. Dacă observi că acea cutie are zone din care curge pudra, are capete deformate sau pete de rugină, nu folosi acea formulă de lapte pentru a-ți hrăni bebelușul.

Discută cu medicul pediatru sau cu asistenta acestuia, ori de câte ori ai întrebări referitoare la alegerea formulei de lapte pentru micuțul tău. Totodată, discută cu pediatrul dacă te gândești la posibilitatea de a schimba tipul sau marca formulei de lapte pe care i-o dai copilului.

Alte recomandări

Dacă bebelușul tău are anumite probleme de sănătate, în acest caz medicul pediatru îți poate recomanda o formulă de lapte care să i se potrivească [2]. Tocmai pentru că nu există o formulă de lapte universală, care să se potrivească tuturor bebelușilor, discuția cu pediatrul este cea mai importantă.

Pentru micuții cu intoleranțe alimentare

Cele mai multe formule de lapte sunt realizate din lapte de vacă, dar dincolo de aceste opțiuni, poți găsi în unele farmacii și magazine online și formule din soia și alte proteine, care sunt indicate pentru acei bebeluși care au anumite intoleranțe și alergii.

Pentru colicile bebelușului

Dacă ai început să observi că cel mic plânge din cauza a ceea ce mănâncă, atunci intreaba medicul despre formule de lapte special concepute pentru a calma durerile abdominale ale bebelușului. Dar reține că nu există dovezi științifice care să sugereze că o anumită formulă de lapte îl va face pe bebeluș să nu mai aibă dureri abdominale. Colicile lui se vor calma, însă, în apropierea vârstei de 4-6 luni.

Pentru sugarul care are reflux gastroesofagian

Este un lucru observat de specialiști că bebelușii care au fost hrăniți cu formulă de lapte au o rată [3] mai mare de a suferi de boala de reflux gastroesofagian. Așa că nu ar trebui să te sperii dacă cel mic are reflux. Intreaba medicul despre formule de lapte care sunt îngroșate, aceste produse ajutând la scăderea frecvenței episoadelor de reflux ale celui mic.

Pentru bebelușii care suferă de constipație

Dacă observi că cel mic are tranzit intestinal lent și că durează din ce în ce mai multe ore sau zile până vezi scutecul murdar, ar putea fi vorba de constipație. Discută cu pediatrul și roagă-l să îți recomande o formulă de lapte diferită.

Pentru bebelușii care au nevoie de sprijin nutrițional

Dacă nu îl poți alăpta la sân pe cel mic din diferite motive ori dacă acesta s-a născut înainte de termen, cel mai probabil organismul bebelușului tău va avea nevoie de un sprijin din punct de vedere nutrițional. Așa că medicul pediatru îți poate recomanda formule de lapte care se axează pe un conținut caloric mai mare, pentru a contribui la creșterea în greutate.

Nu trebuie să te sperii de diversitatea de formule de lapte pe care o vezi la raionul destinat produselor pentru bebeluși. Există, printre altele, chiar și formule hipoalergenice, special concepute pentru micuții cu alergii sau alte probleme de sănătate. Mai mult, sunt și formule pentru bebelușii care au reflux gastric. Important este să discuți cu medicul pediatru, care iti va recomanda formula de lapte potrivită.

Photo by Tatiana Syrikova from Pexels

