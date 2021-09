Recuperarea medicala după infectia cu Coronavirus

Infectia cu Coronavirus lasa urme la nivelul intregului organism, nu doar pulmonar. Iar unul dintre sistemele cele mai afectate de aceasta boala este cel muscular și articular, fenomene despre ale caror consecinte si remedii pentru acestea vorbeste Ioana Berza, kinetoterapeut la IOLA Center.

„Pandemie” nu este doar un termen care defineste raspandirea geografica a unei boli, ci se traduce, informal, si prin urmarile foarte extinse pe care aceasta le lasa asupra populatiei la nivel global, cu consecinte asupra calitatii vietii si, implicit, a proceselor economice.

„Dupa cum am observat la persoanele care au trecut prin infectia cu Coronavirus, principalele simptome, in afara de pierderea gustului si mirosului, sunt: stare de oboseala generala, generata, de fapt, de scaderea tonusului muscular, ceea ce duce la scaderea conditiei fizice, precum si dificultate respiratorie din cauza inflamatiei de la nivelul plamanilor si a contractarii diafragmei, principalul muschi implicat in procesul respiratiei”, explica Ioana Berza, kinetoterapeut la IOLA Center.

De ce se intampla aceasta deteriorare rapida a masei musculare? Muschii sunt cei mai mari consumatori de energie din organism, iar atunci cand nu-i mai folosim (stam la pat din cauza bolii), creierul observa imediat situatia si redirectioneaza resursele, catre alte zone ale organismului, care au mai multa nevoie de energie: organele afectate de suferinta, pentru a le ajuta sa se recupereze mai rapid . Urmarea este ca musculatura scade in tonus, iar perioada de convalescenta vine, normal, cu lipsa de forta si de vigoare.

Cu procedurile potrivite, viata poate fi traita ca inainte!

Pentru ameliorarea acestor simptome si, implicit, pentru revenirea la un mod normal de viata exista solutii in clinicile de recuperare medicala. Tipurile de proceduri recomandate pacientilor aflati in convalescenta dupa infectia cu Coronavirus sunt:

Kinetoterapia , pentru refacerea tonusului muscular si a conditiei fizice.

, pentru refacerea tonusului muscular si a conditiei fizice. Fizioterapia, pentru relaxarea muschiului diafragm, reeducarea respiratiei si reducerea durerii de la nivel toracal. Procedurile sunt efectuate cu aparate dedicate, disponibile in judetul Bacau doar la IOLA Center.

pentru relaxarea muschiului diafragm, reeducarea respiratiei si reducerea durerii de la nivel toracal. Procedurile sunt efectuate cu aparate dedicate, disponibile in judetul Bacau doar la IOLA Center. Ozonoterapia, o procedura care presupune recoltarea de sange, imbogatirea lui cu ozon si reintroducerea in organism. Este o procedura mult mai simpla decat sună descrierea sa, cu efecte extraordinare: refacerea celulelor se petrecere din interior, inflamatia este redusa, iar zona afectata este tratata.

În ansamblu, procedurile de recuperare medicala post-Covid din clinicile de specialitate au numeroase efecte benefice asupra organismului pentru a-l readuce la nivelul de functionare de dinainte de boala:

Reduc congestia si durerea;

Promoveaza vindecarea ranilor (infectia cu Coronavirus se soldeaza, nu de putine ori, cu rani la nivel alveolar);

Activeaza pompa diafragmatica;

Reduc durerea la nivel pulmonar si diafragmatic;

Musculatura este alungita, decontracturata;

Mobilitatea este imbunatatita;

Tonusul muscular este refacut.

„Pacientii care au ales sa faca pachetul nostru post-Covid au dorit sa isi refaca toate functiile pierdute in timpul perioadei de boala si sa revina la tonusul de dinainte. Pachetul include 10 sedinte de proceduri, insa depinde de varsta pacientului si de severitatea cazului daca acestea sunt suficiente pentru a reveni la standardele normale de viata, fara sechele post-Covid. De la caz la caz, numarul de sedinte poate fi suplimentat cu tipurile de proceduri necesare”, spune managerul IOLA Center.

