 Mici sau mari, dar sănătoși în comunitate 

Toamna, 30% dintre copii se confruntă cu o formă de răceală sau gripă. 2 din 10 adulți prezintă la rândul lor risc de îmbolnăvire.

comunicat de presa

Acum, în plin val patru al pandemiei de SARS-CoV-2, pericolul e și mai mare. Unde mai pui că s-au redeschis școlile și grădinițele, iar copiii au reintrat în colectivitate! Ce poți face ca să te protejezi? Cum îți susții mai bine imunitatea ta și a copilului tău? Ce soluții ai la îndemână ca să lupți cu cele peste 200 de virusuri responsabile de episoadele de răceală și gripă la copii, mai dese acum la început de sezon rece?

”Pentru frecventarea colectivității și pentru rutina impusă de aceasta, organismul copiiilor trebuie pregătit atât pe plan fizic, cât și imunitar, mental și emoțional”, spune dr Cezarina Matei, medic de familie cu competențe în pediatrie.

”Starea de sănătate a copiilor se menține cu obiceiuri sănătoase, respectarea măsurilor de igienă, odihnă suficientă, activitate fizică, o alimentație echilibrată și întărirea sistemului imunitar pentru a putea face față provocărilor reprezentate de virusurile și bacteriile cu care se pot întâlni”, adaugă specialistul.

Gripa este o boală respiratorie contagioasă cauzată de infecția cu un virus gripal. În Europa, gripa apare în fiecare iarnă, în epidemii regulate, care sunt asociate cu rate mari de spitalizare. De aceea, e musai să vă faceți plinul cu imunitate.

”Gura și nasul sunt poarta de intrare a virusurilor în corp, așa că e nevoie să fim cu băgare de semă ca să ne protejăm, să ne spălam des pe mâini, să curățăm des nasul copiilor de mucozități. Un alt detaliu important de care să ținem cont este să nu creăm un mediu propice dezvoltarii germenilor și virusurile care pătrund prin nas sau gură, aluneca în gât și de acolo încep să se multiplice. Ce putem face? Înainte de ieșirea din casă, putem miza pe ViruProtect STADA, un spray care inactivează virusurile, nepermițându-le multiplicarea. Acționează prin captarea și deshidratarea virusurilor, realizată de glicerol, și prin dizolvarea membranei proteice, realizată de enzima numită tripsină, ce se află în compozitia produsului”, ne sfătuiește medicul Cezarina Matei.

Cum acționează ViruProtect STADA?

Grație formulei sale unice, care combină glicerolul (ingredientul care formează o barieră ce captează virusurile și calmează mucoasa inflamată) și tripsina (enzima naturală care dezactivează virusurile și împiedică multiplicarea acestora), spray-ul oral ViruProtect STADA blochează, dezactivează și protejează copiii și adulții împotriva celor mai frecvente virusuri de răceală și gripă. Bariera creată de ViruProtect STADA protejează cavitatea bucală și gâtul, acolo unde se multiplică cele mai periculoase virusuri, împiedicând infectarea căilor respiratorii inferioare.

Și nu uita: ViruProtect STADA dezactivează cele mai frecvente virusuri de răceală și gripă, între care Rhinovirus, Virus gripal uman de tip A, Coronavirus uman, Virus Respirator Sincițial, Adenovirus, reducând cu până la 99,9% încărcătura lor virală. Folosirea ViruProtect STADA este benefică, asigurând protecție împotriva virusurilor mai ales acum, în plină pandemie.

Susține imunitatea copiilor

Un rol important în susținerea imunității îl au mineralele cum este Zincul și vitaminele C, D, B și E, plus anumite plante cu efect imunomodulator. Printre produsele care ajută la menținerea unei bune rezistențe în fața germenilor se află și îndrăgiții Minimarțieni. Aceștia se găsesc fie sub forma de jeleuri, fie sub formă de comprimate masticabile sau sirop și sunt ușor acceptate de către copii. Atuul lor? Pe lângă vitamine și minerale, ele conțin fie echinaceea, cu rol imunomodulator (pot scădea incidența virozelor), fie betaglucani (polizaharide cu rol important în sustinerea sistemului imunitar), fie maceș cu efect antiinflamator și antioxidant.

De asemenea, există și o formă de Minimarțieni (Minimartieni ProImun Acut) pentru situația acută în care s-a instalat deja răceala, acestă formulă fiind îmbogățită cu inulină, galacto-oligozaharide și soc.

Alege să previi

”În ultimii ani, se vorbește din ce în ce mai mult despre prevenție și despre importanța ei. Este înțelept să înțelegem că este mult mai sănătos să prevenim, să protejăm organismul decât să îl tratăm”, punctează dr Matei. ”Sportul, odihna suficientă, contactul cu natura nepoluată, alimentația corectă și echilibrată, evitarea stresului, menținerea bunei dispoziții ne ajută să ne păstrăm organismul sănătos. În această perioadă, suntem mai predispuși la a contacta virusuri cu poartă de intrare respiratorie. Pentru a ne proteja, putem folosi înainte de a ne expune la contactul cu alte persoane un spray care inactivează virusurile, nepermițându-le multiplicarea. Sugestia noastră? ViruProtect STADA, cu acțiune locală, care trebuie pulverizat în cavitatea bucală și în gât”, conchide specialistul.

“Promisiunea STADA este să avem grijă de sănătatea oamenilor, atât acum, cât și în viitor. Și cum copiii reprezintă viitorul nostru, sănătatea lor este pe primul plan. Acum, odată cu reintrarea în colectivitate, ne bucurăm să le punem la dispoziție produse din îndrăgita și binecunoscuta gamă Minimarțieni, pentru susținerea imunitații. Pentru protecția împotriva virusurilor de răceală și gripă, propunerea noastră este ViruProtect STADA, inovația absolută lansată la începutul acestui an, cu studii care confirmă dezactivarea cu peste 99% a principalelor virusuri de răceală și gripă*”, spune Camelia Cristolovean, Group Brand Manager STADA.

Despre STADA România

STADA Romania este parte integrantă a grupului STADA Arzneimittel AG și este prezentă pe piața din România din anul 1997 prin Stada M&D SRL și Stada Hemofarm SRL (laborator specializat în testarea produselor pentru companiile grupului Stada, la nivel global). STADA are un portofoliu variat de produse, oferind pacienților atât medicamente inovative și generice, medicamente fără prescripție medicală, produse farmaceutice specializate (biosimilare), cât și produse CHC (Customer Health Care). Anul 2020 a reprezentat un an al transformărilor pentru STADA România, focusul principal fiind integrarea operațiunilor locale ale Walmark România, tranzacție ce a avut loc la nivel global la finele lui 2019 și a fost aprobată local de Consiliul Concurenței pe data de 19.02.2020.

