Carrefour și Bringo ajung acum în 30 de minute la orice adresă din București și Iași

Raza de acoperire a serviciului de livrare rapidă a fost extinsă după succesul livrării în anumite zone din București și Iași;

Carrefour și Bringo extind serviciul de livrare rapidă, în doar 30 de minute, în București și Iași, acoperind aproximativ toată suprafața celor două orașe, după succesul înregistrat de proiectul lansat în urmă cu o lună în anumite zone. Serviciul de livrare rapidă se bazează acum pe 16 magazine din București și 9 magazine din Iași, în format Carrefour Market și Market Express. Astfel, clienții din cele două orașe pot comanda prin aplicația Bringo produse de la magazinele din proximitatea lor, cu livrare în 30 de minute și cost redus de 9.99 lei per comandă.

Odată cu expansiunea serviciului, Carrefour adaugă 20 de magazine noi în Bringo, astfel ajungând la o prezență de 83 de magazine în aplicație, cu toate formatele - Hipermarket, Market și Market Express. Acestora li se adaugă Bonteria Very & So din București și 4 magazine Supeco din țară.

„Am decis extinderea serviciului de livrare rapidă, în 30 de minute, la aproximativ o lună de la lansare, având deja la bază rezultate foarte bune - mai exact, numărul comenzilor s-a dublat în zonele în care a fost disponibil inițial serviciul. Funcționăm într-un mediu extrem de dinamic pe care ne propunem mereu să-l anticipăm. Avem alături partenerii noștri de la Bringo, care ne împărtășesc agilitatea și viziunea centrată pe nevoile tot mai fluide ale clientului și ne susțin în expansiunea serviciilor noastre omnicanale. Iar planurile noastre nu se opresc aici - obiectivul nostru este să ne extindem amprenta și către alte orașe până la finalul anului, pentru început Timișoara și Cluj”, a declarat Cătălin Samara, COO Carrefour România.

„Bringo, un concept made in Romania, a crescut alături de Carrefour și este astăzi un best practice în Grupul Carrefour, care reproduce modelul și în alte piețe în care este prezent - cel mai recent chiar în Franța. Rezultatele ne încurajează să mergem mai departe și să consolidăm împreună cu echipa Carrefour România un parteneriat care dă tonul în industria de e-commerce și retail.”, a adăugat Ioana Ilie Dobre, Director General Bringo.

Cei doi parteneri au lansat serviciul de livrare rapidă de 30 minute în luna august, în anumite zone din București și Iași, pentru a testa interesul clienților pentru beneficiul proximității în mediul online. Dacă primele magazine incluse în programul de expansiune din capitală au fost Carrefour Market Barbu Văcărescu și Drumul Taberei Columbus, planul acum include un număr de 11 supermarketuri, lista completându-se cu Market Razoare, Delfinului, Veteranilor, Minis, Cultural, Crângași, Șincai, Apusului și Busspark. Totodată, au fost incluse în planul de expansiune în premieră și 5 magazine în formatul Market Express: Express City Mall, Dorobanți, Ferdinand, New Town și Gara de Nord. Cu cele 16 magazine din care se face livrarea rapidă, în prezent Carrefour acoperă aproximativ întreaga suprafață a capitalei, clienții având un magazin Carrefour de proximitate inclus în aplicația Bringo în toate cartierele din București.

În Iași, serviciul de livrare rapidă a debutat în proximitatea Marketurilor Iași Palace Mall, Iași Iulius Mall și cel din Șoseaua Arcu. În prezent, lista este completată de Marketurile Vasile Lupu, Sălciilor și Bucium și de Marketurile Express Păcurari, Nicolina și Dacia. Ca și în cazul capitalei, locuitorii orașului Iași au opțiunea de livrare rapidă, indiferent de locația din care plasează comanda.

Clienții care optează pentru livrarea rapidă de 30 de minute au acces la peste 90% din sortimentul magazinului de proximitate. Toate produsele sunt disponibile la același preț ca cel din magazinele fizice, în contextul în care Bringo nu practică adaos comercial. În același timp, costul livrării este varianta redusă de proximitate, de 9,99 lei la fiecare comandă.

Astfel, clienții din București și Iași au în aplicația Bringo atât opțiunea celui mai apropiat hipermarket Carrefour, cu livrarea tradițională, în 90 de minute și contra unui cost standard de 19,99 lei, cât și noile opțiuni, de supermarketuri și marketuri express de proximitate, cu livrare rapidă, în 30 de minute, în schimbul unui cost redus.

O componentă importantă a serviciului de livrare rapidă în București și Iași, care se menține odată cu extinderea sa, o reprezintă introducerea modelului hibrid de livrare, disponibil odată cu adăugarea scooterelor și bicicletelor tradiționale în flota Bringo.

Prin intermediul aplicației Bringo, disponibilă gratuit în App Store și Google Play, cumpărătorii pot alege produse din Carrefour fără adaos comercial. Carrefour România este cel mai mare partener al Bringo, punând la dispoziția clienților o gamă de peste 50.000 de produse și activând în aplicație cu toate magazinele de tip hipermarket și supermarket, sau express. Cumpărăturile sunt făcute de un personal shopper care comunică în timp real cu clientul, experiența cumpărăturilor de la distanță fiind semnificativ îmbunătățită.

***

Despre Carrefour

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate, în ansamblul ei: Cooperativa Agricolă Vărăști, prima de acest gen fondată de retailer în România, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO, în cadrul căreia a introdus în premieră în România, eticheta “în conversie la bio”. În plus, Carrefour a susținut atât financiar cât și prin transfer de expertiză, înființarea Fundației pentru Dezvoltarea Agriculturii, organism independent care își propune să contribuie la o schimbare sistemică a sectorului legumicol din România. Totodată, a lansat programul Act For Good, care transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social: prin fiecare sesiune de shopping, și nu numai, utilizatorii primesc puncte Act For Good, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Ducând mai departe grija pentru comunitate și mediul înconjurător, Carrefour România derulează Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare. De asemenea, compania a introdus pungile biodegradabile și compostabile alături de o gamă extinsă de produse biodegradabile, realizează programe de colectare selectivă și derulează inițiative de încurajare a bunelor obiceiuri. Acestor inițiative li se adaugă contribuția de peste un deceniu la Banca de Alimente - Crucea Roșie și suportul pentru multe alte programe prin care susține comunitățile vulnerabile și reduce risipa alimentară.