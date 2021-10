Alternativa pentru clor: ajutor de nădejde în pandemie

Ne aflăm într-o perioada dificilă la nivel global și în special la nivelul țării noastre. Este o perioada cu care ne luptăm, ne luptăm să ne păstrăm echilibrul, obiceiurile, viețile la un nivel cât mai firesc și natural. Această luptă, însă, nu trebuie să o purtăm singuri! Produsele Sanytol ne vin repede în ajutor, atât pentru dezinfectarea suprafețelor din propriul cămin, cât și cu produse speciale pentru igienă personală.

Dupa cum probabil cu totii am observant, igiena a devenit ceva esențial în prevenirea infecțiilor. Organizațiile și instituțiile publice au recomandat utilizarea produselor capabile să distrugă germenii și nu doar să ii elimine de pe suprafețe. O veste minunata este ca Sanytol ne poate fi de mare folos!

Inainte de orice, ar trebui stabilita partea teoretica: Igienizare si Dezinfectare- care este diferenta?

Igienizarea se referă la îndepărtarea murdăriei și a impurităților de pe suprafețe. Acest proces, deși reduce numărul de germeni, nu îi elimină complet, potrivit Centrului SUA pentru Controlul Bolilor (CDC).

Pe de alta parte, Dezinfectarea implică utilizarea produselor biocide pentru a ucide germenii de pe suprafețe.

„Acest proces reduce și mai mult riscul de răspândire a infecției”, spune aceeași sursă.

Este dificil ca dupa aproape doi ani in care ne-am confruntat cu schimbari de toate tipurile, atat la nivel personal, intim si interior cat si la nivelul planetei Terra, sa mai putem distinge binele de rau. Oamenii sunt pusi, pe buna dreptate, intr-o situatie in care nu mai pot recunoaste avantajele si dezavantajele unei situatii. Insa un lucru este cert, aceste proceduri de igienizare si dezinfectare sunt vitale si intr-un procent de 100% ne vor schimba viata in bine!

Putem observa ca fiecare proces necesită un produs diferit. Pentru igienizare este nevoie doar de săpun și apă, sau de un detergent obișnuit, în timp ce pentru dezinfectare este nevoie de un produs biocid.

Printre marea varietate de produse dezinfectante, pe lângă cele pe bază de clor, există mărci precum Sanytol, care curăță și dezinfectează fără clor.

Produsele Sanytol fara clor

Putem recunoaste ca visul oricarei femei care se ocupa de treburi casnice a fost implinit! Produse eficiente ce nu contin clor sunt un bonus extraordinar pentru orice gospodina si nu numai, pentru orice femeie ce isi doreste o igienizare temeinica, dar si foarte delicata cu pielea fara a o irita sau usca in exces.

Un alt avantaj al acestor produse este ca sunt potrivite pentru orice tip de suprafete. Le putem folosi in orice colt al casei, chiar si pe suprafetele delicate pentru lemnul, fara sa mai umplem dulapurile cu sticle si sticlute.

Sanytol ne bucura cu o gama larga de produse printre cele mai populare fiind: pulverizatorul 2 in 1 si produsul pentru uz casnic. (Ambele pot fi utilizate în orice cameră din casă, cum ar fi în bucătărie pentru curățarea blaturilor, chiuvetelor, cuptoarelor, meselor și frigiderelor sau, de asemenea, în baie, pentru chiuvete, dușuri, gresie și chiar pe accesoriile animalelor de companie sau pe jucăriile pentru copii. Ambele sunt eficiente împotriva celor mai frecvente bacterii și ciuperci din casă, precum și a virusurilor precum Coronavirus uman, Herpes simplex tip 1 și Gripa AH1N1)

Alternativa pentru clor - Care pot fi avantajele?

Astăzi există alte ingrediente active eficiente împotriva germenilor (care nu au atâtea dezavantaje precum clorul) pe care Uniunea Europeană le-a inclus ca dezinfectanți de uz casnic autorizați. De exemplu, gama Sanytol cuprinde unsprezece astfel produse.

Printre avantaje se numără:

Curăță și dezinfectează în același timp : spre deosebire de alte produse dezinfectante care necesită curățarea suprafețelor, Sanytol curăță și dezinfectează în același timp, obținând astfel ambele efecte cu un singur produs și dintr-o singură mișcare

: spre deosebire de alte produse dezinfectante care necesită curățarea suprafețelor, Sanytol curăță și dezinfectează în același timp, obținând astfel ambele efecte cu un singur produs și dintr-o singură mișcare Formule delicate : nu degajă vapori în contact cu alte produse de curățat, nu deteriorează suprafețele sensibile ale casei și nici nu pătează hainele. În timp ce alți dezinfectanți necesită utilizarea mănușilor, produsele Sanytol sunt testate dermatologic fiind delicate cu pielea.

: nu degajă vapori în contact cu alte produse de curățat, nu deteriorează suprafețele sensibile ale casei și nici nu pătează hainele. În timp ce alți dezinfectanți necesită utilizarea mănușilor, produsele fiind delicate cu pielea. Sunt potrivite pentru a fi utilizate și pe suprafețe în contact cu animale și bebeluși.

Meritam o lume normala din nou! Meritam o lume fara germeni, bacterii, infectii sau virusuri si meritam cele mai eficiente si calitative produse atat pentru noi cat si pentru casele noastre.

Pentru siguranta si buna dispozitie a voastra si a celor mai dragi persoane de langa voi, alegeti Sanytol!

Foto de la antoniodiaz via Shutterstock