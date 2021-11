Creștem împreună - 25 de ani de impact Nestlé în România

Investiții în comunitate, taxe și impozite, valoare adăugată de-a lungul întregului lanț valoric – acestea sunt principalele coordonate ale prezenței Nestlé în România. Cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate pe piața locală, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume prezintă primul studiu de impact socio-economic.

„Pentru noi, un sfert de secol se măsoară în valoarea pe care o aducem în economia și comunitățile din România. Cifră de afaceri, joburi și nivel de salarizare, contribuții la bugetul de stat, toate trasează clar impactul direct pe care îl avem în economia României. Amprenta noastră economică produce efecte de-a lungul întregului lanț valoric. Împreună cu partenerii noștri generăm creștere în economia națională, o creștere pe care o măsurăm în acest studiu de impact în economie. La 25 de ani vrem să le mulțumim tuturor celor care au fost în echipa noastră – angajați, parteneri de business, furnizori, autorități, parteneri sociali și tuturor celor care au rămas fideli produselor noastre. Vă mulțumim pentru că am crescut împreună!”, declară Leszek Wacirz, Country Manager Nestlé România.

Cifrele cumulate la nivel de 25 de ani: 11 miliarde de lei cifra de afaceri, 500 de milioane de lei plătite la bugetul de stat ca și contribuții plătite angajaților, 650 de milioane de lei impozite și contribuții, 122 de milioane de lei impozit pe profit, 2.900 milioane de lei valoare adăugată brută generată.

Plecând de la doar 5 angajați, compania numără astăzi sute de oameni care ajută la misiunea companiei de a contribui la un viitor mai sănătos. Prima responsabilitate rămâne întotdeauna cea față de aceștia, motiv pentru care salariul mediu brut la nivelul Nestlé România a fost în 2020 de peste 11 mii de lei/lună, aproximativ dublu față de media salariului brut la nivel de sector de activitate. Iar acest lucru antrenează, în lanț, un nivel ridicat de contribuții. Contribuțiile la bugetul de stat aferente angajaților reprezintă 30 de mililoane de lei în 2020, valoarea contribuțiilor generate de angajați în ultimii 25 ani ajungând la peste 500 de milioane de lei.

Nestlé a plătit impozite și contribuții de peste 650 de milioane de lei în 25 de ani de activitate în Romania, dintre care 41 de milioane de lei numai în 2020. Valoarea totală a impozitului pe profit generat de companie în ultimii 25 ani a fost de aproximativ 122 de milioane de lei. Valoarea adăugată brută generată de Nestlé este estimată la 254 milioane de lei în 2020. În ultimii 25 de ani, valoarea adăugată brută a fost de peste 2.900 milioane de lei.

Nestlé a achiziționat produse și servicii în valoare de 153 milioane lei de la 322 de furnizori locali în 2020, iar în ultimii 5 ani a realizat achiziții de 790 milioane lei de la furnizori locali.

Investiții

Nestlé România a investit peste 250 milioane de lei doar în ultimii 10 ani. Investițiile efectuate se referă atât la modernizarea clădirilor, cât și la achiziții de echipamente și mobilier. În anul 2020, Nestlé România a realizat investiții de 17,4 milioane de lei. Investițiile realizate de Nestlé România în perioada 2011-2018 au reprezentat aproximativ 0,5% din totalul investițiilor efectuate la nivel național în sectorul de comerț cu ridicata.

Efecte directe, indirecte și induse

Conform studiului de impact, 1 leu cifră de afaceri realizată de către Nestlé generează alți 5,4 lei pe întregul lanț valoric, datorită efectelor directe, indirecte și induse. Iar 1 leu valoare adăugată brută generează 6,6 lei în termeni de valoare adăugată brută în economia României. În același timp, 1 milion lei cifra de afaceri realizată de Nestlé România generează 10 locuri de muncă în economia României, inclusiv în sectorul de comerț.

Valoarea adăugată brută generată de Nestlé pe întregul lanț valoric este de 1.678 milioane lei, reprezentând aproximativ 0,16% din PIB-ul României în 2020. Nestlé România antrenează 5,06 miliarde lei cifră de afaceri la nivelul întregii economii.

Fiecare loc de muncă creat de Nestlé România determină ca alte 18 locuri de muncă noi să fie create în economia României.

Profitul generat de Nestlé la nivelul întregii economii este de 466 milioane lei. În ceea ce privește impactul total asupra taxelor colectate la bugetul de stat, Nestlé antrenează la nivelul economiei 120 milioane lei.

Impactul social

Pe lângă impactul economic, Nestlé a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de inițiative sociale în direcții precum: protecția mediului - Nestlé for a Waste Free World, orientarea spre o viață mai sănătoasă - Inițiativa Nestlé for Healthier Kids, dezvoltarea tinerilor și a comunităților locale - Nestlé Needs Youth.

“Sub umbrela Nestlé for a Waste Free World, în drumul nostru către zero emisii nete, am introdus ambalaje 100% reciclabile sau reutilizabile, am dezvoltat proiecte de ecologizare și plantare (POPAS) și campanii de conștientizare privind importanța ocrotirii mediului (Less Waste More Love). Prin Nestlé for Healthier Kids inspirăm părinții și copiii să adopte un stil de viață sănătos și implicăm în proiectele noastre 210.000 de elevi, 2 milioane de părinți, 6.744 de învățători din 346 de școli. Am lansat o serie de instrumente prin care părinții pot măsura porțiile copiilor (Nutriporția), iar VeggiePorția care ajută adulți să ducă un stil de viață mai sănătos, ajutând în același timp și planeta. În cadrul inițiativei Nestlé Needs Youth, în România, până în prezent, împreună cu partenerii noștri am reușit să implicăm în activitățile noastre peste 18.000 de tineri la nivel național, promovăm stagiile de practică și internshipurile, organizăm traininguri digitale și încurajăm tinerii cu abilități culinare. Nu în ultimul rând, susținem Banca de Alimente, comunitățile aflate în nevoie în perioada pandemiei și vrem să contribuim la redresarea României după pandemie prin lansarea platformei concurs “Creștem împreună”, prin care premiem 10 idei care vor ajuta la restartarea vieții comunităților mici și mari, de la nutriție la infrastructură și colectare selectivă”, spune Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.

Perspective de viitor

Nestlé are ca țintă dublarea activității sale în România în următorii 5-10 ani, atât prin creștere organică, prin mixul de produse oferite pe piață, cât și prin potențiale fuziuni și achiziții.

În cadrul Nestlé s-ar putea crea peste 170 de noi locuri de muncă în următorii ani, ajungându-se la un număr mediu de 661 angajați comparativ cu 483 la finalul anului 2020.

Cifra de afaceri a Nestlé ar putea crește până la peste 1.800 mil. lei în următorii 5-10 ani, comparativ cu 933 milioane lei în 2020. Considerând o dublare a activității, cifra cumulată de afaceri ar putea ajunge la 7.500 milioane lei, iar taxele plătite la bugetul de stat (exceptând contribuțiile suportate de angajați aferente salariilor) ar putea atinge peste 110 milioane de lei.

Despre Nestlé

Nestlé este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume. Este prezentă în 189 de țări din întreaga lume, iar cei peste 300.000 de angajați sunt dedicați scopului Nestlé de a îmbunătăți calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. Nestlé oferă un portofoliu larg de produse și servicii pentru oameni și animale de companie, pentru tot parcursul vieții. Cele peste 2000 de brand-uri ale Nestlé includ nume emblematice precum Nescafé®, Nespresso, Maggi® și Nesquik®. Performanța companiei este susținută de strategia Nutrition, Health and Wellness. Sediul principal al Nestlé se află în Vevey, Elveția, unde compania a fost fondată în urmă cu mai bine de 150 de ani.

Nestlé este lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor, în Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI). Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

