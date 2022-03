Greșeli în nutriție când ești însărcinată

Pentru a se dezvolta corect si sanatos, fatul trebuie sa primeasca de la tine nutrientii potriviti, asa ca trebuie sa fii foarte atenta la obiceiurile tale alimentare.

Când ești însărcinată, dieta ta este mai importantă ca niciodată, pentru ca sanatatea ta, cat de bine te simti si sanatatea bebelusului din burtica depind de ceea ce mananci. Pentru a se dezvolta corect si sanatos, fatul trebuie sa primeasca de la tine nutrientii potriviti, asa ca trebuie sa fii foarte atenta la obiceiurile tale alimentare.

Iata care sunt cele mai frecvente greseli pe care le fac femeile insarcinate in ceea ce priveste alimentatia din aceasta perioada:

Mananci „pentru doi”

Vreau sa cred ca viitoarele mamici ale zilelor noastre stiu ca in sarcina nu este nevoie „sa manance pentru doi”. A mânca pentru doi este cea mai frecventă gafă de dietă în timpul sarcinii. Da, alimentația fatului depinde de dieta mamei, dar asta nu înseamnă că ea trebuie să consume o cantitate dubla de alimente. In primul trimestru nu ai nevoie de calorii suplimentare, in al doilea ai nevoie doar de 350 de calorii in plus pe zi, iar in al treilea trimestru de 450 de calorii in plus pe zi. Doar dacă esti supraponderala sau subponderala poate fi necesar să mananci mai mult sau mai putin, in functie de obiectivul tau de greutate.

A mânca prea mult în timpul sarcinii poate avea consecințe negative: instalarea diabetului gestational, risc de hipertensiune arteriala (care este simptom al preeclampsiei care poate afecta alte sisteme de organe) si dificultatea de a pierde dupa nastere kilogramele acumulate in exces.

Consumi prea multe alimente la o masa

Chiar daca are mai mereu o „foame de lup”, femeia insarcinata nu ar fi bine sa manance cantitati mari de alimente la o masa. Pentru o mai buna asimilare a nutrientilor este de preferat sa fie urmat principiul „putin si des”.

Rontai intre mese

De fapt grav nu este ca rontaie intre mese, ci alegerile pe care le face! Biscuitii, chipsurile si covrigeii vor trebui inlocuiti cu nuci, alune, felii de mar sau bete de morcov ori ardei gras.

„Sari” peste mese

Preocuparea unei viitoare mamici pentru propria greutate este, desigur, un lucru bun. Insa exagerarile nu isi au locul in perioada de sarcina. Frica de ingrasare nu trebuie in niciun caz sa o faca pe gravida sa tina dieta. In aceasta perioada este mai important sa oferi corpului si implicit bebelusului nutrientii de care are nevoie. Deci nu sari peste mese pentru ca acest lucru poate duce la niveluri instabile ale zaharului din sange (glicemii) si poate provoca greata si varsaturi.

Confunzi setea cu foamea

Inainte de a deschide frigiderul (a cata oara?!) pentru a-ti face inca un sanvis sau a-ti incalzi inca o portie de mancare, gandeste-te cata apa ai baut pana atunci. S-ar putea sa nu iti fie foame, ci sete.

Cu cat este normal sa te ingrasi in sarcina

Femeile insarcinate cu un singur copil, se pot ingrasa cu un numar de kilograme care este stabilit in functie de greutatea pe care o au, dupa cum urmeaza:

Subponderala: cu 13-18 kg;

Normoponderala: cu 11,5-16 kg;

Supraponderala: 7,5 – 11 kg;

Obeza: 5-9 kg.

In cazul femeilor insarcinate cu doi sau mai multi copii:

Subponderala: cu 17-25 kg;

Normoponderala: cu 14 – 23 kg;

Supraponderala: cu 14 - 23 kg;

Obeza: cu 11 – 19 kg.

Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate