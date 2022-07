Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu: La nivel mondial obezitatea infantilă a crescut de 10 ori.

Programul Traista cu sănătate desfășoară programe care contribuie la combaterea obezității infantile

În perioada 2012–2022, Fundația Tradiții Sănătoase a derulat 10 ediții ale programului școlar „Traista cu sănătate”. Nestlé România, prin inițiativa Nestlé for Healthier Kids, susține acest program începând cu 2017. Proiectul se defășoară sub forma unui opțional în școlile și grădinițele din județul Iași. De-a lungul celor 10 ani de program, 50.000 de copiii au beneficiat de educație pentru un stil de viață sănătos, dintre care 8.000 anul acesta. Fundația Tradiții Sănătoase a realizat un pachet educațional unic, care cuprinde o carte cu 8 capitole, cu informații utile pentru copii și cadrele didactice, poze și fișe educaționale, 32 de lecții săptămânale, pe parcursul unui an școlar, potrivite pentru copiii cu vârste între 5 și 10 ani. Cu această ocazie, am stat de vobră cu Prof.Univ. Dr. Veronica Mocanu, Președinte Fundația Tradiții Sănătoase pentru copii sănătoși, care ne-a povestit mai multe despre programul Traista cu sănătate, dar și despre cum putem implementa obiceiuri sănătoase în stilul de viață al copiilor.

Ce este programul Traista cu sănătate și cum a apărut necesitatea desfășurării unui astfel de proiect?

Programul național ”Traista cu sănătate. Tradiţii sănătoase pentru copii sănătoşi”, coordonat de Fundația Tradiții Sănătoase, își propune educarea adecvată a copilului, pe teme de alimentație și de petrecere a timpului liber, în scopul formării unui stil de viață sănătos și prevenirii obezităţii la vârsta copilăriei. Mai multe strategii educaționale având ca temă formarea unor comportamente sănătoase sunt folosite: crearea de materiale educaționale, promovarea unei discipline opționale, organizarea de campanii de comunicare, cursuri pentru profesori, ateliere pentru elevi și părinți, conferințe, precum și realizarea de cercetări nutriționale. Programul face parte din rețelele internaționale de prevenție a obezității la vârsta copilăriei - EPODE (Ensemble, Prévenons L’Obésité des Enfants) International Network și YHC (Youth Health Community) Network. Nestlé România susține acest program ca partener începând din anul 2017.

Cui se adresează Traista cu Sănătate? Cine sunt beneficiarii direcți? Unde și cum se desfășoară acest program?

De la debutul în anul 2012, activitățile din cadrul programului s-au desfășurat în județul Iași, cu sprijinul unor instituții locale, mai ales a Primăriei Municipiului Iași. Partenerii noștri au fost Inspectoratul Școlar Județean Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T.Popa” din Iași. Beneficiarii proiectului sunt peste 50.000 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani. Programul ”Traista cu sănătate. Tradiţii sănătoase pentru copii sănătoşi” are la bază un concept grafic original, bazat pe tradiţiile culturale locale. Unul dintre elemente educaţionale inovatoare este “Traista cu sănătate”, care reprezintă o traistă tradiţională care conţine elementele unui trai sănătos: apă, alimente, jocuri active, sfaturi privind igiena și poveștiri cu tâlc! Poveștile și personajele, create în scopuri educaționale, au fost adaptate după basmul “Capra cu trei iezi” de Ion Creangă pentru a spune despre năzdrăvăniile ieduţilor (Subţirel, Mijlocel şi Voinicel). Cu ajutorul trăistuţelor cu sănătate, al planşelor şi al poveştilor, mesajele despre o alimentaţie sănătoasă şi necesitatea activităţilor fizice sunt transmise copiilor într-un mod amuzant.

Ce spun statisticile despre obezitatea în rândul copiilor? Care sunt cauzele acestor probleme?

La nivel mondial, în ultimii 40 de ani, obezitatea infantilă a crescut de 10 ori. În județul Iași, date alarmante privind obezitatea în rândul copiilor cu vârste între 5 și 10 ani au fost obținute prin măsurători antropometrice anuale realizate în cadrul programului ”Traista cu sănătate. Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși” (peste 15.000 copii). În ultimii 10 ani, prevalența obezității în 2021, comparativ cu 2012, a crescut de peste patru ori în mediul rural (de la 3% la 14%), pe când în mediul urban s-a menținut la 10%, dar cu o rată mai crescută la copiii cu vârste de 9 și 10 ani (18%). Pandemia SARS CoV2 a contribuit la creșterea prevalenței obezității, mai ales la copiii cu vârste de 7 și 8 ani.

Există o legătură între venitul familiei și problemele de greutate ale copiilor? Putem spune că micuții care vin din familii vulnerabile sunt mai predispuși la aceste riscuri? Dacă da, cum pot fi ajutați aceștia de școală, de alte instituții ale statului sau de inițiative private?

Creșterea prevalenței obezității la copiii din mediul rural ar putea fi explicată prin creșterea consumului de alimente bogate în calorii, accesibile la prețuri mici, prin scăderea activităților fizice, precum și prin tendința de a compensa dificultățile economice sau psihosociale (plecarea unui părinte în străinătate, abuzurile fizice) printr-un aport mai crescut de alimente. Prevenția obezității în famiiile cu venituri mici ar presupune, pe lângă educație, și o intervenție politică reprezentată de programe naționale de susținere a familiilor pentru a cumpăra alimente cu aport nutritiv crescut, precum și prin oferirea unor mese calde școlarilor.

Aproape întotdeauna copiii urmează exemplele alimentare ale adulților. Prin urmare, cât de deschiși sunt adulții la adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase? Ne puteți da câteva exemple de schimbări mici și necostisitoare care ar putea contribui la un stil de viață sănătos?

Programul ”Traista cu sănătate. Tradițiile sănătoase pentru copiii sănătoși”a pornit de la nevoia acută de educație în domeniul formării unui stil de viață sănătos. Dezvoltarea unor aptitudini şi deprinderi sănătoase în ceea ce privește hrana sănătoasă şi echilibrată, activitatea fizică, bunăstarea emoţională şi spirituală, precum și combaterea factorilor de risc pentru sănătate necesită intervenții educaționale repetate și adaptate specificului nostru cultural. Activitățile educaționale desfășurate în școli - campaniile de informare și, mai ales, disciplina opțională ”Traista cu sănătate – Educație pentru un stil deviață sănătos”, au permis integrarea informațiilor despre un stil de viață sănătos în activități de învățare, bazate pe cultura națională. Încă de la început, activitățile educaționale s-au bazat pe pachetul educațional ”Traista cu sănătate”, autor prof. univ. dr. Veronica Mocanu (2011, 2021). Acesta cuprinde un suport educațional și ghidurile pentru profesorii din ciclurile preșcolar și primar. Suportul educațional reprezintă un instrument original, bazat pe conceptul ”Traistei cu sănătate” și cuprinde informații, activități, fișe educaționale și povești.

Fiecare din cele opt unități din manual, conține patru lecții grupate pe o tematica: 1. Bucate din Traista cu sănătate (alimentație sănătoasă), 2. Jocuri din Traista cu sănătate (activitate fizică), 3. Sfaturi fermecate din Traista cu sănătate (igienă) și 4. Pietre nestemate din Traista cu sănătate (valori morale și civice). Formarea unor obicieuri sănătoase presupune educarea copiilor de la vârstele cele mai fragede, atât în familie cât și la școală. În cartea ”Traista cu sănătate” pot fi găsite sfaturi prețioase pentru sănătate pe înțelesul copiilor și părinților. Fragmente din carte, pot fi accesate pe site-ul www.traistacusanatate.ro sau pe site-ul Reteta Traista cu sănătate | Nestlé (nestle.ro).

Programul Traista cu Sănătate a împlinit de curând 10 ani. Privind în urmă, care sunt efectele celor 10 ani de program educațional?

De-a lungul celor 10 ani, mesajul programului, bazat pe suportul educaţional ”Traista cu sănătate” s-a dovedit a fi unul de succes. Elementele educaţionale - traista cu sănătate şi poveştile cu cei trei ieduţi, Subţirel, Mijlocel şi Voinicel - au reprezentat instrumente utile, copiii învăţând fără dificultate, pe baza jocurilor şi poveştilor. Cercetările noastre au dovedit că începând cu anul 2019, prevalența supraponderalității și obezității a scăzut în Municipiul Iași, în rândul copiilor particpanți la programul educațional (de la 14% în 2019, la 9% în 2021). Educația temeinică în cadrul disciplinei opționale ”Traista cu sănătate – Educație pentru un stil de viață sănătos”, la care s-au înscris peste 15.000 copii începînd cu anul școlar 2019-2020, dar și instruirea a peste 200 de cadre didactice pentru a utiliza pachetului educațional ”Traista cu sănătate” în scopul formării comportamentelor sănătoase la elevi, au contribuit la acest remarcabil succes.

Activitățile de combatere a obezității și de promovare a disciplinei opționale ”Traista cu sănătate – Educație pentru un stil de viață sănătos” au fost recompensate cu prestigiosul Premiu al Comisiei Europeane - 2020 EU Health Award - pentru cel mai bun program de educație în comunitate.