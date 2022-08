Cum sa vezi Perseidele in 2022: sfaturi utile

Luna august aduce maximul curentului de meteori Perseide.

A vedea zeci de stele cazatoare in doar cateva ore este o experienta deosebita, de care te poti bucura in fiecare an.

Iata cateva sfaturi utile care sa te ajute sa vezi Perseidele anul acesta.

1 Afla din timp zilele de maxim ale Perseidelor

Primul lucru de facut pentru a te putea bucura de maximul Perseidelor este sa afli cand vor fi cele mai multe stele cazatoare vizibile. Informatiile sunt publicate pe site-ul oficial al Observatorului Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”[1].

Perioada de activitate a perseidelor este intre 17 iulie si 26 august. In 2022 maximul curentului de meteori va fi atins in noaptea de 12 spre 13 august dupa ora 12:00 (“la ora 04 TLR”).

Aceasta inseamna ca exista trei zile in care vor putea fi vazute cele mai multe stele cazatoare. In noaptea de 11 spre 12 august este panta ascendenta a curentului, maximul atingandu-se in noaptea urmatoare, iar in noaptea de 13 spre 14 august este panta descendenta. Toate aceste nopti ofera posibilitatea de a vedea multe stele cazatoare dupa miezul noptii. Important de retinut este ca in 2022 luna se afla in faza de Luna Plina, fiind stralucitoare si vizibila intreaga noapte, ceea ce va face ca numarul de stele cazatoare vizibile sa fie mai mic.

Verifica din timp prognoza meteo si alege 1-2 nopti in care sa mergi sa vezi stelele cazatoare. Daca se anunta ploaie sau nori intr-una dintre ele, vei avea alternative din timp. Vezi, de a asemenea, cum e vremea in diferite directii fata de orasul tau in seara in care ai decis ca mergi sa vezi Perseidele: s-ar putea ca in sud sa fie nori, dar spre nord sa fie cer senin.

2 Alege un loc potrivit pentru a vedea ploaia de stele

Pentru a putea vedea cat mai multe stele cazatoare este important sa alegi un loc cu cat mai putina lumina ambientala.

Cel mai bine este sa mergi cat mai departe de oras, intre 35 si 60 de km.

Poti cauta online, folosind Google Maps, un loc potrivit langa orasul tau. Evita padurile si locurile cu palcuri de pomi, ca sa ai cat mai multa vizibilitate. Alege un loc departe de intinderile de apa (eviti astfel zonele cu multi tantari).

Daca nu ai masina, vorbeste din timp cu prieteni care ar putea fi interesati de aceasta experienta si care au un vehicul cu care ati putea merge impreuna. Alternativ, te poti interesa daca in orasul tau exista locuri care asigura o vizibilitate buna - observatoare astronomice, terase care sunt deschise pana tarziu special pentru a vedea Perseidele etc.

3 Ia cu tine lucrurile esentiale

Nu este tocmai o excursie, dar e bine sa te gandesti din vreme de ce ai avea nevoie pentru a te bucura de Perseide. Iata cateva lucruri care s-ar putea sa iti prinda bine:

- apa - intrucat vei fi departe de oras, e bine sa ai niste apa la tine astfel incat sa poti daca doresti sa te uiti dupa stele cazatoare.

- snacks-uri - nu este picnic, dar s-ar putea sa ti se faca pofta de ceva bun. Ia la tine batoane Mixitka - vor fi apreciate de toti cei cu care mergi sa vezi Perseidele!

- scaune - tinand cont ca vei sta cateva ore sa te uiti dupa Perseide, e bine sa iei cu tine niste scaune, preferabil unele cu spatele rabatabil, pe care sa le poti intinde pentru a te uita mai usor catre cer.

- spray anti-insecte / spray pentru tratarea intepaturilor - nu pleca de acasa fara aceste doua tipuri de produse, mai ales daca ai alergii la intepaturi de insecte.

4 Nu uita de haine mai groase

Este vara, este foarte cald ziua, dar noaptea, pentru a sta cateva ore afara, este bine sa iei de acasa niste haine mai groase pentru intreaga familie. Pentru copii poti opta pentru o caciula sau o salopeta mai groasa - sau o geaca si pantaloni grosi si lungi si incaltaminte inchisa (nu sandale).

Gecile sau hanoracele groase pot fi extrem de utile si pentru adulti - verifica in avans prognoza meteo si vezi cate grade vor fi in momentul in care vei merge sa te bucuri de stelele cazatoare.

Daca esti pasionat de fotografie sau astronomie, atunci mai poti lua cu tine un trepied si un aparat foto sau telescopul pentru a vedea diferite stele sau planete vizibile in aceasta perioada.

Acestea sunt recomandarile noastre pentru a putea sa te bucuri de Perseide!

Surse:

[1] https://www.astro-urseanu.ro/perseide.html

Vizionare placuta