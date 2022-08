Vitamine pentru imunitate

Ce vitamine trebuie sa iei pentru un sistem imunitar puternic?

Când acest sistem recunoaște țesuturile străine, le atacă și le distruge pentru binele nostru. Dar pentru a putea continua să facă acest lucru de fiecare dată când corpul nostru este amenințat, toate părțile sale trebuie să funcționeze împreună ca o mașinărie bine reglată.

Și acest lucru este posibil doar dacă menținem obiceiuri sănătoase care nu interferează cu niciunul dintre jucătorii majori din această rețea de imunitate, provocând un sistem imunitar slab.

Și aici intervine nutriția, în special vitaminele și mineralele. Ele nu vă vor transforma organismul într-o putere de luptă împotriva virușilor peste noapte, dar dacă le consumați în mod regulat și în doze suficient de mari, vă pot ajuta eficient sistemul imunitar să fie puternic atunci când aveți cea mai mare nevoie.

Acest lucru, desigur, înseamnă că o portocală nu vă va oferi suficientă vitamina C pentru a vă proteja de o răceală urâtă, dar dacă combinați un amestec bine echilibrat de vitamine și minerale de-a lungul timpului cu o doză sănătoasă de mișcare, somn și relaxare, șansele dumneavoastră de a vă îmbolnăvi vor fi mult mai mici.

Prin urmare, este benefic să cunoașteți vitaminele care sunt deosebit de importante pentru sistemul dumneavoastră imunitar și să vă asigurați că aveți suficiente.

Vitamina C

Probabil cea cu care sunteți cel mai familiarizat – vitamina C este bună pentru sistemul imunitar. Ajută la reducerea inflamației, întărește barierele pielii și încurajează producerea și funcționarea celulelor albe din sânge.

S-a descoperit că vitamina C poate preveni răceala persoanelor cu niveluri ridicate de stres (aceasta este cea mai mare parte a lumii în acest moment). Și, este utilă în reducerea duratei unei răceli și poate ajuta la diminuarea severității simptomelor.

Nivelurile mai ridicate de vitamina C sunt direct asociate cu niveluri mai ridicate ale funcției cognitive.

Surse alimentare: coacaze negre, kiwi, ardei verzi si rosii, portocale.

Vitamina D

Vitamina D a fost un subiect fierbinte de când Public Health England a început să o recomande ca supliment zilnic în mai 2020. Deși este adevărat că o putem obține din lumina soarelui există numeroase persoane cărora munca nu le permite să se expună razelor solare. Din aceste motive este recomandat să luăm dozele zilnice de vitamina D din alimentație sau dintr -un supliment alimentar.

Multe studii au arătat că vitamina D este esențială pentru buna funcționare a sistemului imunitar, deoarece îmbunătățește funcția celulelor imunitare care vă protejează în mod activ organismul de agenții patogeni.

Cunoscută că acționează în prima etapă a răspunsului imunitar al organismului, s-a demonstrat că suplimentarea cu D se corelează cu un sistem imunitar mai puternic, este un excelent întăritor imunitar.

Se crede că vitamina D reduce plăcile de amiloid dăunătoare din creier (nivelurile ridicate ale plăcii de amiloid sunt asociate cu boala Alzheimer).

Surse alimentare: ouăle au multă vitamina D.

Vitamina B6

Rolul acestei vitamine este de a susține reacțiile biochimice din organism. Dacă nu obțineți suficientă vitamina B6, organismul dumneavoastră nu poate produce suficiente celule albe din sânge, anticorpi și alți compuși care ajută la îndepărtarea substanțelor periculoase.

Luați niște pui, somon sau ton. Când culegeți legume, mergeți pe cele verzi, dar și pe niște cartofi și năut, nuci pentru surse excelente de vitamina B6.

Vitamina E

Această vitamină este un alt antioxidant puternic care ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor. Pe lângă rolul său antioxidant, vitamina E acționează și ca un gardian al altor vitamine și ajută organismul să utilizeze mai eficient vitaminele A și K. Pe de altă parte, pentru ca vitamina E să învingă cu succes radicalii liberi, are nevoie de un impuls sub formă de vitamina C!

Nucile, semințele, spanacul și avocado sunt toate bogate în vitamina E. O puteți obține și din ulei de măsline și pește.

Vitamina A

Vitamina A este o vitamina liposolubilă. Cercetările arată că o deficiență de vitamina A vă afectează sistemul imunitar înnăscut. Face acest lucru interferând cu regenerarea normală a barierelor mucoase din corpul dumneavoastră care au fost deteriorate de infecție.

Deficitul de vitamina A scade, de asemenea, funcționarea neutrofilelor, macrofagelor și a celulelor ucigașe naturale. Toate acestea sunt celule importante ale sistemului imunitar.

Vitamina A este, de asemenea, importantă pentru ceea ce numim imunitate adaptivă. Joacă un rol în dezvoltarea a două celule imune importante: celulele T helper și celulele B. Deficitul de vitamina A diminuează răspunsurile mediate de anticorpi pe care le direcționează celulele Th2.

Vitamina B12

Cercetările arată că sistemul nostru imunitar complex, integrat, are nevoie de vitamina B12. Avem nevoie de suficientă vitamina B12 pentru a avea o funcționare adecvată a barierelor fizice împotriva infecției. De asemenea, este important pentru celulele imunitare. Cercetările actuale arată că suplimentarea cu mai mulți micronutrienți cu roluri de susținere a sistemului imunitar, cum ar fi vitamina B12, poate modula funcția imunitară și poate reduce riscul de infecție.

Vitaminele B vin uneori sub forma unui supliment complex B. Aceasta include și alte vitamine B, cum ar fi niacina și acidul folic. Aceasta poate fi o cale bună pentru a vă asigura că aveți toate bazele de vitamina B acoperite.

Țineți cont de importanța unei diete sănătoase și a schimbărilor sănătoase ale stilului de viață, cum ar fi somnul și exercițiile fizice. Acestea au, de asemenea, un impact profund asupra sistemului imunitar. De aceea, este important să introduceți mai întâi aceste obiceiuri sănătoase ca parte a stilului dumneavoastră de viață.

Dacă decideți să luați un supliment, este important să discutați mai întâi cu un medic!