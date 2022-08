Cât timp mai pot amâna sarcina ?

Îți dorești un copil, dar... nu chiar acum. Și probabil că te întrebi cât timp mai poți amâna sarcina și cât de tare ar trebui să te îngrijoreze ceasul tău biologic. Câți ani mai ai la dispoziție pentru a putea deveni mamă.

Adevărul este că fertilitatea unei femei începe să scadă vertiginos în jurul vârstei de 35 de ani, dar nu afectează semnificativ ratele de succes ale reproducerii până la 40 de ani. De la vârsta de 40 de ani, însă, riscurile încep să crească, iar șansele unei sarcini sănătoase încep să scadă. Cu toate acestea, dacă o femeie este sănătoasă, nu există niciun motiv să nu continue să încerce până la 44 sau 45 de ani să obțină o sarcină. Dar trebuie avut în vedere că după această vârstă șansele de a rămâne însărcinată și de a avea un copil sănătos încep să se apropie de zero. Iar peste 45 de ani cel mai probabil este că a obține o sarcină pe cale naturală este practic o pierdere de timp și un risc inutil.

În mijlocul tuturor anxietăților legate de înaintarea în vârstă, pot fi trecuți cu vederea alți factori care complică o sarcină planificată a fi obținută... mai târziu. Alții în afara rezervei ovariene. Și ne referim la riscul mai crescut de a suferi de afecțiuni cronice precum diabetul hipertensiunea, obezitatea, boli de rinichi, de inimă ori probleme neurologice. Probleme de sănătate care probabil nu vor diminua fertilitatea, dar vor face ca sarcina să fie una cu risc. De asemenea, riscul de avort spontan crește și el odată cu vârsta. Până la vârsta de 30 de ani acest risc este de 10%, dar la vârste cuprinse între 40 și 44 de ani riscul ajunge la 34%. Peste 45 de ani deja vorbim de un risc de 50% de a suferi un avort spontan.

Unele riscuri sunt doar corelate cu vârsta maternă. La mamele de 20 de ani, riscul de a aduce pe lume un copil cu sindrom Down sau alte anomalii cromozomiale este redus, dar ulterior el crește, în fiecare an. Până la vârsta de 49 de ani, riscul de sindrom Down este la un copil din 11, iar de anomalii cromozomiale generale la unul din opt.

Dacă însă este să vorbim despre vârstă și posibilitatea de a obține o sarcină prin tehnici de reproducere umană asistată, prin fertilizare in vitro, chiar dacă o femeie nu mai poate produce ovocite viabile după vârsta de 46 de ani, asta nu înseamnă că ea nu va putea rămâne însărcinată.

Vârsta înaintată este și va fi întotdeauna asociată cu scăderea fertilității și riscuri crescute pentru mamă și copil. Nu am putea să indicăm în mod precis o anume vârstă până la care o femeie își mai poate permite să amâne o sarcină sau o vârstă optimă exacta la care ar fi ideal să rămână însărcinată. Dar, în principiu, se poate spune că fertilitatea feminină este maximă între 18 și 23 de ani și se stabilizează în jurul vârstei de 27-28 de ani. Pentru că apoi începe un declin ușor până la împlinirea vârstei de 30 de ani, iar după 35 de ani lucrurile devin tot mai dificile în privința obținerii unei sarcini.

Cum pentru obținerea unei sarcini este nevoie de... doi, trebuie avut în vedere și partenerul sub aspectul vârstei. Nu la fel de importantă ca a femeii, nu cu urmări la fel de dure, dar nici de ignorat. Chiar dacă în cazul bărbaților nu există un termen limită, sub „amenințarea” menopauzei, trecerea anilor aduce și la ei unele modificări. Și fertilitatea lor scade odată cu înaintarea în vârstă, mai ales după împlinirea a 40 de ani. Bărbații produc spermă toată viața, dar bărbații între 30-50 de ani se confruntă cu o diminuare cu 30% a volumului de spermă produs și cu 37% din capacitatea de motilitate. Bărbații mai în vârstă produc spermă cu o diformitate de până la cinci ori mai mare decât cei tineri. Calitatea spermei este foarte importantă atât pentru procesul de concepție, cât și pentru conceperea unui fetus sănătos. Bărbații de peste 40 de ani au un risc mai mare de a concepe un copil cu autism, nanism, defecte cardiace, epilepsie, cancer, sindrom Down.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate