Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu: ”Oamenii trebuie convinși de importanța polivalentă a mâncatului sănătos”

Ziua Mondială a Alimentației este marcată în fiecare an la data de 16 octombrie în 150 de țări din întreaga lume, ceea ce face ca aceasta să fie una dintre cele mai sărbătorite zile ale Națiunilor Unite. În această zi, se pune accent pe eradicarea foametei la nivel global și pe importanța unei alimentații sănătoase.

Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar în igiena alimentației și nutriție, membru în Comitetul Consultativ în Nutriție Herbalife subliniază ca legumele și fructele sunt principalele alimente care nu ar trebuie să lipsească deloc din dieta zilnică pentru un stil de viață sănătos. “În primul rând, legumele și fructele nu ar trebui să lipsească din dieta zilnică, acestea fiind și astăzi consumate insuficient, în ciuda promovării intense. Apoi, este necesară o sursă bună de proteine (animală sau vegetală), dar cât mai săracă în grăsimi saturate. Astfel, leguminoasele uscate reprezintă o alternativă excelentă. Urmează lactate pentru calciu sau, la cei care nu doresc să consume lactate, echivalente fortificate cu calciu. Nu în cele din urmă, avem nevoie de un produs din cereale integrale”, a declarat Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu.

Pentru a urma o astfel de dietă, oamenii trebuie „să fie întâi convinși de importanța polivalentă a mâncatului sănătos, să știe că acesta duce nu numai la o greutate adecvată, dar și la o stare generală mai bună ca și la evitarea în bună măsură a unor boli serioase. Apoi, trebuie învățați ce înseamnă, cu argumente științifice indubitabile, a mânca sănătos. În cele din urmă, trebuie ajutați să își pregătească mâncarea sănătoasă sau să își aleagă produsele cele mai sănătoase de pe piață”, este de părere dr. Zugravu.

În calitate de lider global în domeniul nutriției, Herbalife Nutrition contribuie la abordarea provocărilor globale ale insecurității alimentare și malnutriției în mai multe moduri. În primul rând, prin produse de înaltă calitate, care oferă nutriția de care consumatorii au nevoie. În al doilea rând, prin intermediul inițiativei Nutrition for Zero Hunger (Nutriție pentru Zero Foamete), care sprijină furnizarea de resurse și expertiză esențiale în domeniul nutriției către comunitățile din întreaga lume.

„O alimentație bună este baza unui stil de viață sănătos, iar suplimentele nutritive au un rol important”, a declarat John Agwunobi, președinte și CEO al Herbalife Nutrition în cadrul simpozionul anual al industriei suplimentelor „2022 Now, New, Next” al Consiliului pentru Nutriție Responsabilă (CRN), care a avut loc săptămâna trecută în Phoenix, Arizona. „Ca industrie, trebuie să ne menținem angajamentul de a respecta cele mai înalte standarde de calitate pentru toate ofertele noastre de produse și să lucrăm împreună pentru a debloca oportunitățile esențiale de a îmbunătăți lumea prin inițiative cu scop, educație, inovație și tehnologie.”

În prezent, peste 2 miliarde oameni din toată lumea nu au acces la suficiente alimente nutritive. Ca parte a inițiativei Nutrition for Zero Hunger, Herbalife Nutrition a furnizat peste 700 de mese nutritive copiilor și familiilor în nevoie și suplimente nutriționale și dietetice esențiale pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea a peste 40.000 de copii, a donat peste 500.000 de porții din produse Herbalife Nutrition bogate în nutrienți, a sprijinit educația nutrițională.

