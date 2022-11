Dr. Tarek Nazer este, de departe, unul dintre cei mai apreciați medici ortopezi din Europa. În cabinetul lui, deschis în București, clinica Masaya, specialistul vede și tratează, zilnic, pacienți care vin cu diferite patologii din zona ortopedică, de la diferite afecțiuni ale genunchiului și membrului inferior, până la operații de proteze de șold, genunchi etc, situații medicale care presupun un protocol de tratament complicat, care necesită intervenții chirurgicale complicate și recuperare de lungă durată.

Tarek Nazer, Medic Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă, tratează fiecare situație în sine particular, cu aceeași atenție pe detaliile medicale și variante de tratament care să ducă la cel mai bun rezultat, și anume, vindecarea.

În urmă cu 3 ani, specialistul a făcut un pas important în evoluția lui, cu gândul la interesul suprem al pacientului, și a pus bazele clinicii medicale Masaya, care aduce aproape medicii de excelență din specialități medicale, formând astfel o echipă multidisciplinară care să ia pacientul de la zero.

„Avem mai multe specialități. Vrem să oferim un serviciu complet. Nu este suficient să tratezi un pacient doar pe partea de ortopedie. Când vorbești de operație, trebuie să îl consulți cardiologic, iar dacă problema nu este de natură ortopedică, atunci automat este o problemă de reumatologie sau de neurologie. Și am vrut ca atunci când pacientul vine la noi, să aibă toate serviciile în același loc, inclusiv recuperarea după operație, care pune mare accent pe rezultat. Când vorbim de o intervenție reușită, vorbim de 50% pe ceea ce face medicul în operator și 50% pe recuperarea de după. Dacă ele nu merg în aceeași direcție și nu respectă aceleași protocoale, atunci apar nemulțumirile. Protocoalele nu sunt identice și diferă în funcție de felul operației, vârsta pacientului, masa musculară și așa mai departe. De aceea, am vrut să integrăm și partea de kinetoterapie și fizioterapie. Multe persoane sunt supraponderale și, de aceea, avem și partea de nutriție pentru a ajunge la o greutate optimă, iar rezultatele să fie bune.”, explică dr. Tarek Nazer.

Dr. Tarek Nazer s-a stabilit in Romania, pe când avea cinci ani, unde a urmat școala și Facultatea de Medicină, motivat de dorința de a deveni un om care îi ajută, tratează și îi salvează pe oameni.

De mic, a crescut cu ideea de a fi medic, până prin clasa a 11-a, când a fost fascinat de zona de IT. A avut de ales între IT și medicină, doar că la acea vreme, perspectivele în IT nu păreau deosebite.

Ortopedul Tarek Nazer a ales medicina generală si, după ce a început cursurile, s-a orientat către chirugie, un loc unde „îți poți arăta și talentul, să faci diferit față de ceilalți, în loc de a prescrie un medicament și să aștepți să își facă efectul.”, continuă Medicul Primar Ortopedie, Traumatologie și Medicină Sportivă.

În 2009, a ajuns să studieze și să lucreze în Anglia, alături de câțiva dintre cei mai reputați ortopezi din Marea Britanie. A aplicat online și s-a numărat printre puținii aleși din foarte mulți candidați, în urma interviurilor ținute la București de o firmă de recrutare din Marea Britanie. După doar o săptămână, a fost anunțat că a fost selectat și că, dacă este hotărât să meargă în Anglia, trebuie să înceapă să se pregătească! A efectuat câteva cursuri absolut necesare în Polonia, a urmat un protocol de aproape o lună, apoi a ajuns în Anglia.

„În acea perioadă, se ajungea foarte greu în Anglia și îți trebuia un permis de muncă. Nu știam dacă va fi ceva de lungă durată sau o perioadă scurtă. Am ajuns în Manchester și Preston, unde se operau foarte mulți sportivi și a urmat o perioadă de specializare de cinci ani. Acolo, ai oportunitatea de a lucra intr-un sistem foarte bine pus la punct, cu diferiti medici ce au experienta in articulatii sau diferite operatii, de la care ai foarte multe de invatat si pus in practica. E un ortoped care face un umăr, altul, genunchi, altul, șold și tot așa. Iar în perioada de pregătire, ajungeai să treci pe la fiecare medic în parte să faci practică și să operezi cu el. Cum ei făceau un anumit segment de foarte mulți ani, ei erau experți în activitatea lor și învățai lucruri care altfel îți luau ani de zile. Așa că mi-am putut forma propria opinie vizavi de ceea ce vreau să fiu, spre deosebire de cum stau lucrurile în România, unde faci rezidențiatul cu un singur medic și, practic, devii o copie a lui. Nu mai ai personalitatea proprie, talentul propriu pe care să îl dezvolți tu și care să fie unul specific al tău.”, povestește dr. Tarez Nazer.

În Anglia, Tarek Nazer a avut ocazia să-l cunoască pe ortopedul lui Manchester United, Philip Hirst, unul dintre cei mai reputați specialiști în domeniu.

„Chiar prima dată când am intrat la operație cu dânsul, am constatat că opera foarte repede și bine. Avea o experiență foarte mare și una dintre primele întrebări pe care i le-am adresat a fost dacă vede vreo diferență între a opera genunchiul drept și cel stâng. Iar răspunsul lui a fost că după vreo 2500 de operații, nu prea mai simți vreo diferență! Mi s-a părut un număr extrem de mare, însă după ce am depășit acest număr, am realizat și eu că nu mai contează ce operație faci.”, își amintește medicul ortoped.

Pe de altă parte, dr. Tarek Nazer este singurul medic din România care efectuează artroscopia de genunchi cu anestezie locală, dar si unul dintre puținii medici din lume cu dublă specializare, în ortopedie și medicină sportivă

În perioada petrecută în Anglia, Tarek Nazer a început să fie atras și de latura medicinei sportive, aspect care a condus la obținerea unei a doua specializări. Asta pentru că atunci când a început să opereze sportivi în Manchester, a observat diferențele față de pacienții obișnuiți.

Obiectivul este o recuperare cât mai rapidă pentru ca aceștia să revină la joc cât mai curând. Dr. Nazer ne arată că, în cazul unui sportiv, fiecare săptămână de recuperare presupune alte trei săptămâni pentru a ajunge la același nivel de performanță, iar în ceea ce privește reconstrucția ligamentelor și a meniscului, fiecare detaliu contează. Și asta pentru că un sportiv folosește acea parte la capacitatea maximă de mișcare, de amplitudine, de forță.

După ce a văzut că pacienții se recuperează mult mai repede cu tehnologia minim invazivă, s-a gândit să aplice același tratament pentru toată lumea, pentru că toți avem nevoie de o recuperare mai rapidă. De aici, a pornit și ideea specializării în medicină sportivă pentru a înțelege mai bine nevoile unui sportiv. Astfel, Tarek Nazer este unul dintre puținii medici din lume cu o dublă specializare, în ortopedie și medicină sportivă.

Fiecare sport diferă și nu poți trata la fel toți sportivii. Pe cel care joacă fotbal nu îl tratezi precum pe cel care face handbal sau pe cel care ridică greutăți. Fiecare patologie diferă la fiecare sport în parte. Așa că trebuie să vezi fiecare sport, să îl înțelegi ca să îi oferi fiecărui sportiv ceea ce are nevoie. Trebuie să știi nu doar ce înseamnă anatomie, ci și felul sportului și ce efort folosește, aerob sau anaerob. La unele sporturi, contează foarte mult să fii flexibil, la altele, să ai musculatură bine dezvoltată. Dacă unii au o mobilitate mai mare și tu fixezi ligamentele foarte-foarte rigid și el captează o rigiditate de 5 grade, pe care într-o activitate normală nu o resimți, acele 5 grade pot face diferența între un campion și un sportiv obișnuit.

Tarek Nazer este unul dintre membrii fondatori ai Asociației Sănătate la Nivel European, care are drept scop oferirea de tratament și îngrijire medicală în scopuri umanitare. Astfel, el a avut multe activități voluntare în zona urbană unde nu erau servicii medicale și de consultații.

În 2020 a fost numit președintele Asociației Europene de Artroscopie și Chirurgie minim invazivă și s-a axat pe partea de ortopedie și de pregătire a medicilor. Susține cursuri, workshop-uri și webinarii pentru medicii care sunt dornici să învețe operații noi și metode noi de tratament. Sigur că pandemia a fost un obstacol în ceea ce privește activitățile asociației, care s-a limitat doar pe partea de online.

„Avem proiecte în 2021 de a pune în practică unele metode noi de tratament în alte țări pe cadavre pentru că în România, din păcate, nu putem face acest lucru din cauza legislației. Medicii au posibilitatea de a efectua o operație cap-coadă pe un cadavru și să învețe care sunt exact pașii. Am plănuite și câteva congrese care sper să se țină pentru că interacțiunea umană este foarte importantă, iar pe online se pierde mult pentru că foarte multe idei se nasc la o simplă discuție în pauzele dintre ședințe.”, conchide medicul ortoped.

Dincolo de toate tehnicile inovatoare și de numeroasele realizări profesionale, una dintre principalele calități ale lui Tarek Nazer este că fiecare pacient al său simte că este consultat și vindecat, în primul rând, de un prieten, nu doar de un medic.

Totodata, Dr. Tarek Nazer este trainer, in Romania, pentru chirurgi care vor sa invete cum sa efectueze metode de protezare, ligamente, artroscopii, la o companie mare de proteze si medicina sportiva, din America. Acesta merge pentru a-i instrui pe medicii ortopezi care vor sa inceapa si urmeze acest segment de operatii, mai ales cum sa le efectueze pentru a avea rezultate cat mai bune.