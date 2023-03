Arsurile la stomac: ce sunt și cum le poți gestiona eficient?

Arsurile la stomac sunt favorizate de prezența altor probleme de sănătate. Senzațiile neplăcute pot fi însoțite uneori și de alte simptome. Durerea poate fi mai accentuată după o masă, seara la culcare sau când te apleci. Poți gestiona fără ajutor medical arsurile la stomac cauzate de un regim de viață dezechilibrat, dar când acestea îți perturbă rutina zilnică, ajutorul medicului este necesar.

Arsurile la stomac pot ascunde unele boli, motiv pentru care este nevoie de un diagnostic corect pentru identificarea cauzei apariției senzației de arsură și tratarea adecvată. Îți spunem în continuare tot ce trebuie să știi despre arsurile la stomac și cum le poți gestiona corect.

Care sunt cauzele apariției arsurilor la stomac?

Arsurile la stomac apar atunci când acidul gastric din stomac intră în esofag, ca urmare a unei deficiențe de funcționare a sfincterului gastroesofagian. În esofag, acidul gastric irită mucoasa, ceea ce determină apariția durerii și a senzației de arsură.

Arsurile la stomac nu sunt un pericol pentru sănătate, dar pot fi un simptom al unor afecțiuni nediagnosticate. Senzațiile neplăcute de arsură și durere în zona stomacului și în capul pieptului pot dura câteva minute sau câteva ore, se pot intensifica după o masă bogată și se pot calma odată cu schimbarea dietei. Intră aici și descoperă posibilele cauze care stau la baza apariției arsurilor de stomac! Îți prezentăm în continuare cei mai cunoscuți factori care determină arsurile la stomac:

boala de reflux gastroesofagian;

gastrită;

infecția cu Helicobacter pylori ;

ulcer gastric sau duodenal;

hiperaciditate gastrică;

sindromul colonului iritabil;

indigestie;

unele medicamente;

hernie;

reacții la alimente - alergie sau toxiinfecție alimentară;

vicii - fumat, alcool;

cancer de stomac;

hernie distală;

stenoză pilorică;

pneumonie;

esofagită;

obezitate;

obiceiuri alimentare nesănătoase - mese neregulate, mâncare în exces, alimente mult prea procesate, grase sau prea picante, mâncatul noaptea sau rapid, consum în exces de băuturi carbogazoase, citrice, usturoi, ceapă;

stres;

sarcină. (1), (2)

Simptome specifice în arsurile la stomac

Senzație de arsură în capul pieptului;

Durere abdominală ușoară până la severă;

Gust amar în gură;

Durere în zona toracelui. (3)

Când arsurile la stomac sunt un simptom al bolii de reflux gastroesofagian apar și alte manifestări specifice:

eructație;

regurgitație;

disfagie;

dificultăți la înghițirea alimentelor;

tuse;

răgușeală;

halitoză;

sughiț cronic;

senzație de nod în gât;

vărsături puternice uneori cu sânge, ca urmare a sângerărilor de la nivel digestiv. (4)

Arsurile la stomac care apar ocazional nu reprezintă motiv de îngrijorare, dar cele care persistă, cu episoade frecvente care durează tot mai mult trebuie să te determine să programezi o întâlnire cu medicul de familie și să faci analizele recomandate pentru stabilirea unui diagnostic clar și complet și aplicarea unui tratament adecvat.

Care sunt opțiunile de tratament pentru arsurile la stomac?

Medicamentele de tip antiacid pot fi prescrise de medic pentru eliminarea disconfortului și ameliorarea senzațiilor neplăcute. Specialistul va trata cauza pentru ca și arsurile la stomac să dispară.

Alături de această opțiune de îngrijiri, medicul îți va spune să faci unele schimbări în stilul de viață:

mese mai dese, cu cantități mai mici de alimente;

eliminarea produselor ce pot crește aciditatea;

mâncatul relaxat, lent;

evitarea meselor seara târziu;

păstrarea unei poziții verticale după masă pentru o perioadă;

fără exerciții fizice după masă;

adoptarea unei diete echilibrate, fără excese;

verificarea medicamentelor administrate;

menținerea unei greutăți corporale normale și scăderea în greutate pentru persoanele obeze. (5)

În situații complexe se poate ajunge la tratament intervențional care vizează fie proceduri endoscopice antireflux, fie intervenție chirurgicală deschisă. Ulcerele penetrante, precum și hemoragia digestivă necesită intervenții speciale, în funcție de manifestări. De asemenea, infecția cu Helicobacter pylori va fi tratată cu antibiotice. (1)

Cum pot fi prevenite arsurile la stomac?

Printr-un regim de viață cât mai sănătos, menținerea unei diete echilibrate, evitarea viciilor și eliminarea cauzelor producerii arsurilor la stomac. De asemenea, tratamentul recomandat de medic trebuie urmat pentru eficiență. Tratarea la timp a unor afecțiuni cu care te poți confrunta este esențială.

Acest material este informativ și nu înlocuiește un consult medical adecvat. Dacă te confrunți cu arsuri la stomac, mergi la medic și respectă indicațiile acestuia!

