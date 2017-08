Cele mai simpatice accesorii pentru scoala de la LEGO

Nu-mi vine sa cred ca in magazine au inceput deja sa fie promovate articolele pentru scoala. Cand a trecut vara lui 2017? E clar, caldura asta m-a zapacit de tot, m-a lesinat si m-am trezit ca mai sunt doar trei saptamani de vara. Dar nu ma plang, bine ca pleaca.

Sa vina toamna, chiar daca asta inseamna inceputul scolii si nu pentru toti este un motiv de fericire. Cat am fost eleva, am avut intotdeauna emotii la inceput de trimestru/semestru si m-am pregatit ca un copil constincios cu toate cele necesare. Imi cumparam hainute noi, iar umblatul dupa rechizite si alte accesorii pentru scoala era o metoda de relaxare.

In zilele noastre este mai usor avand in vedere ca avem totul pus la dispozitie in magazinele online. Cartile, caietele, creioanele si pixurile se gasesc peste tot online, care mai de care mai simpatice si mai interesante.