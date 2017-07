Apele florale sunt produse cosmetice care nu ar trebui sa lipseasca din trusa de ingrijire a unei femei, indiferent de varsta.

Eu una m-as lasa inundata in fiecare zi de valuri de apa florala, de la apa de tei si de musetel, pana la cea de lavanda, de trandafiri, de albastrele si imortele. Asa ca am intotdeauna grija ca de prin tarile straine in care ajung sa imi achizitionez un soi de apa florala naturala sau un ulei natural de la mama lui.

Odata ce ajungi sa afli si sa simti pe pielea ta care sunt beneficiile unei ape florale, este imposibil sa mai renunti la ea.

Pentru materialul de astazi am selectat doar patru dintre apele florale care sunt obligatorii in trusa de cosmetica. Iata si de ce: