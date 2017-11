Black Friday 2017 la Fashion Days: cel mai mare retailer de fashion din Romania va vinde diamante online

Anul acesta la Fashion Days vom avea parte de cel mai mare Black Friday din istoria retailerului: evenimentul va incepe in cursul serii de 16 noiembrie cu early start in aplicatia de mobil si va continua intreaga zi de 17 noiembrie, data oficiala pentru Black Friday 2017 in Romania, atat in magazine online cat si in aplicatie.