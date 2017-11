Trebuie sa recunoastem ca o adevarata placere, dar si o metoda de relaxare, este shoppingul, in special shoppingul online. Chiar daca nu finalizam comanda dupa ce am pus produsele in cosul de cumparaturi, macar raman in wishlist si putem reveni oricand asupra lor. Spre exemplu, toate wishlist-urile create de noi in magazinele online se pot transforma in comenzi finalizate saptamana viitoare, odata cu inceperea campaniei Black Friday.

Black Friday 2017 se va desfasura in perioada 17-19 noiembrie, iar astazi ti-am pregatit o lista cu sase dintre magazinele online de incaltaminte pe care trebuie sa le ai in vedere.