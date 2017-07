Cum purtam denim-ul la 30 de grade

Asa cum m-am laudat in mai toate materialele mele, sunt o fana declarata a denim-ului, in special a pantalonilor, doar ca nu as putea ramane indiferenta nici daca mi-ai pune in fata o camasa, o jacheta si o vesta de blugi. De altfel, detin cate un model din fiecare si nu ratez nicio ocazie sa ma mandresc cu ele in lume.

Sa porti denim la 30 de grade plus este aproape o nebunie, asta daca nu vorbim de o pereche de pantaloni scurti... foarte scurti. Si nici macar asa.

Cine vrea sa simta materialul ala greu si sufocant pe corp intr-o zi caniculara?