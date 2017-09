Bluze cu maneci bufante pentru o toamna boho

E foarte posibil sa iti ia cateva purtari ca sa te obisnuiesti cu manecile bufante ale unei bluze. S-ar putea sa ti se para ca arati ciudat intr-o astfel de bluza si ca nu este deloc stilul tau. Cel putin asa mi s-a intamplat mie si cu impresia asta am trait pana vara asta.

Presupun ca stii cum este sa imbraci o piesa vestimentara pentru prima oara, sa nu iti placa cum se aseaza pe tine si sa renunti la a-i mai acorda o a doua sansa. Asa am facut eu cu bluza cu maneci bufante, nu a existat o a doua sansa pentru ea pana in vara, cand am primit-o cadou de la surori si am fost oarecum obligata sa o imbrac.

Spre surprinderea mea, copila care s-a vazut prima oara imbracata intr-o bluza cu maneci bufante nu a mai aparut, ci vedeam in oglinda o femeie pregatita sa isi schimbe stilul.

Bluzele cu maneci bufante se regasesc de regula in tinutele boho. Adu in completarea tinutei o fusta maxi si o pereche de espadrile, sau pantaloni evazati si platforme inalte. Lasa-ti imaginatia libera si joaca-te! Iata cateva modele care sa te inspire: