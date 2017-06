Cadouri pentru zodia Rac care incurajeaza creativitatea

Racii au inclinatie spre meditatie si sunt inzestrati cu multa imaginatie.

Creativitatea lor ii poate ajuta sa se afirme in domeniul artistic, iar tu poti fii partasa la asta oferindu-le o tableta sau un carnet in care isi pot nota ideile, planurile si rezolutiile pe care si le fac la fiecare inceput de an.

Mereu in cautarea pacii interioare, cei nascuti in zodia Rac prefera lecturile motivationale. Alege cartea lui Eckhart Tolle - "Un pamant nou".

Carte Un pamant nou Tableta Samsung Carnet memo

Dincolo de ce este scris pe site-urile de astrologie, din propria experienta pot spune ca racii leaga prietenii puternice cu nativii zodiei pesti.

Eu ma aflu sub semnul zodiacal pesti si am avut printre cei mai buni prieteni fete si baieti din zodia rac. Imi pare rau ca odata cu trecerea anilor am rupt legatura din cauza distantei, eu fiind singura care a ramas in Bucuresti.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Gorbash Varvara