Doar in doi! Iata cele mai cool cadouri in set tip pereche pentru indragostiti!

Cadouri set pentru indragostiti

Cand eram mici erau la moda pandativele care se rupeau in doua, o jumatate ramanea la tine, iar cealalta ajungea, in functie de mesajul inscriptionat, la cea mai buna prietena sau la iubit. Propun ca in 2018 sa le inlocuim cu colierele cu pandative din otel inoxidabil al caror design celebreaza dragostea.

Daca ai un iubit la fel de romantic ca si tine, poti sa ii daruiesti o perna personalizata. Pe perna lui este desenat un baietel cu jumatate de inima, iar pe perna ta este desenata o fetita cu cealalta jumatate de inima. Astfel, cand va veti pune in pat, desi dormiti spate in spate, inimile voastre vor fi alaturi la propriu si la figurat.

De cealalta parte, daca ai un prieten pus pe glume, in timp ce tu esti o romantica incurabila care are nevoie in permanenta de dovezi de iubire, vi se potriveste setul de cani personalizate cu mesajele "I love you" (cana pentru tine) si "I know" (cana pentru el).

Set coliere indragostiti Set perne personalizate Set cani indragostiti

Adauga o nota personala cadoului. Poti sa il dai cu parfumul tau, poti sa ii lasi buzele tale imprimate sau sa scrii o mica declaratie pe un biletel, poate chiar o poezie (o sa aprecieze efortul).

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Bairachnyi Dmitry