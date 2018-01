Cadouri de Valentine's Day pe care sa ti le oferi tie

Cadouri de Valentine's Day: produse de ingrijire si infrumusetare

Femeia anului 2018 este o femeie independenta. Ea nu asteapta sa i se faca cadouri, nu cere atunci cand tanjeste dupa un lucru material, ci depoziteaza bani in cont pentru a-si achizitiona singura tot ce are nevoie. Asa si tu.

Pe lista cadourilor de Valentine's Day pe care sa ti le oferi tie se numara si urmatoarele: parfum, trusa de machiaj, set de produse pentru ingrijire personala de la Victoria's Secret. Acestea sunt trei dintre lucrurile esentiale de care o femeie are nevoie ca sa se simta si mai bine in pielea ei. Atentie, am zis "si mai bine", pentru ca femeia anului 2018, pe langa faptul ca este independenta, are incredere in ea si se simte bine in pielea ei, e constienta de calitatile cu care a fost inzestrata.

Fa-ti curat in trusa de machiaj si in cea cu lotiuni si creme de corp, scapa de cele pe care nu le-ai mai folosit in ultimul an (sunt sigura ca ai, si eu am) sau care au expirat deja, si fa-le loc unora noi. Doar e inceput de an si e nevoie de o reimprospatare.

Parfum Versace Crystal Noir Trusa de farduri Set produse Victoria's Secret

Acestea fiind prezentate, mai spun doar ca trebuie sa te pui pe tine intotdeauna pe primul loc, sa faci in asa fel incat sa te simti bine in pielea ta in orice moment al zilei si ca trebuie sa te respecti si sa te iubesti pe tine ca sa primesti din partea celorlalti iubire si respect.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Bohbeh