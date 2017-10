Cele mai dragute idei de cadouri pentru zodia Sagetator

Sa tii minte un lucru: cadoul nu este cadou daca nu este daruit cu dragoste. Chiar si atunci cand trebuie sa faci un cadou cuiva care a aparut recent in viata ta, da-ti tot interesul in alegerea obiectului si felului in care il daruiesti. Acest obiect poate duce la consolidarea unei relatii de prietenie sau, pur si simplu, daca tot trebuie sa dai banii pe ceva, macar sa fie bani dati pe ceva folositor sau original. Nici tu nu vrei sa primesti ceva ce nu te reprezinta.

Si nu este deloc greu sa nimeresti un cadou pe placul sarbatoritului sau sarbatoritei. Te poti interesa ce ii place de la colegi, de la prieteni, verificandu-i profilurile de Facebook si Instagram sau cautand sugestii pe internet pentru zodia in care este nascut.

Asadar, iata cu ce ai putea sa surprinzi un barbat sau o femeie din zodia Sagetator: