Ce cadou sa alegi pentru zodia Varsator

Atunci cand faci un cadou trebuie sa il faci cu inima deschisa. Felul in care daruiesti ceva conteaza poate chiar mai mult decat cadoul in sine. Sarbatoritului trebuie sa ii transmiti din fericirea si entuziasmul tau, chiar daca de obicei asteptam invers, sa vedem noi entuziasmul cu care este primit cadoul. Eu una sunt de obicei mai nerabdatoare sa fie deschis cadoul decat cel care l-a primit, fie ca este vorba de un cadou facut de mine sau de altii. Cand sunt sigura ca am facut alegerea buna, abia daca am rabdare sa vina ziua cea mare, sunt tentata sa dezvalui surpriza din ziua in care l-am achizitionat. Pun pariu ca ti se intampla si tie!