Camasi elegante pentru barbati

O camasa eleganta poate fi camasa clasica, alba, dar poate fi si camasa in carouri sau camasa cambrata in nuante viu colorate. Este modelul de camasa eleganta pentru barbatii moderni, mereu in pas cu moda, carora le place sa combine camasa cu blugi sau cu tenisi.

Barbatii de azi obisnuiesc sa poarte camasa in orice moment al zilei: la birou, la intalnirile romantice, la iesirile cu prietenii, in club si la diferite evenimente.

Camasa in carouri Esprit Camasa alba Zee Lane