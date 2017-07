Cani pentru cafea la birou: incepe ziua in forta!

Cani pentru cafea cu mesaje

Daca nu as fi primit cadou aceasta cana, cel mai probabil as fi avut una cu un mesaj. Imi plac tricourile cu mesaje, ramele foto cu citate motivationale si, bineinteles, canile cu mesaje inscriptionate.

Mi-a fost tare greu sa ma limitez la doar trei cani pentru cafea cu mesaje, asa ca am ales repede trei si apoi am refuzat sa mai dau paginile. Gasim online sute de cani si, sincer, nu as refuza-o pe vreuna.

"Be yourself, everybody else is taken" este un mesaj care ma motiveaza si mai mult daca il citesc in timp ce-mi beau cafeaua.

Cana Pierde vara Cana de portelan Cana cu mesaj motivational