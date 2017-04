Ce este BB cream-ul?

BB este un acronim pentru “Blemish Balm” (balsam corector pentru imperfectiuni) sau “Beauty Balm” (balsamul frumusetii).

BB cream-ul a fost creat in anii '50 de catre un dermatolog german si era folosit in scopuri medicale si estetice - de catre persoanele care au suferit interventii chirurgicale, peeling-uri sau arsuri chimice.

In anii '90, produsul putea fi achizitionat doar din clinici si cabinete medicale de dermatologie, primele companii care au remarcat beneficiile pe care ar putea sa le aduca oricarei femei fiind cele coreene. Abia in 2011 BB cream a fost adus in magazinele din Statele Unite, unde s-a bucurat de un real succes inca de la inceput. In prezent, toate marile companii au in gama un produs BB Cream.