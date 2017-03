Cele mai cautate modele de fuste plisate si cum le purtam

Tinuta eleganta cu fusta plisata

Printre acestea se numara si fustele plisate, care mi-au cazut cu tronc inca de anul trecut. Anul asta... e anul meu!

Imi plac in mod special fustele plisate midi, pentru ca am o problema cu aratatul picioarelor in public si, o sa razi, imi lasa impresia ca nu o sa observe toata lumea ca nu stiu sa merg pe tocuri - atunci cand sunt nevoita sa le port.

Le-as purta cat e ziua de lunga cu tenisi, iar atunci cand vreau sa ma simt o lady imi inchipui ca o sa le asortez la o pereche superba de stiletto sau sandale finute cu toc.

