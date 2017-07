Chiloti fara cusaturi pentru fuste si rochii cu pretentii

Chiloti fara cusaturi pentru croiala bodycon

Lenjeria intima este cea care ne da uneori cele mai mari batai de cap.

Simpla ei cusatura poate strica intreg aspectul unui outfit si asa ne vedem nevoite sa renuntam la ce ne place si sa revenim la hainele obisnuite. Nici macar chilotii tanga nu ne mai pot salva intr-o astfel de situatie.

Chilotii fara cusaturi, insa, sunt ideali pentru tinutele cu pretentii. Chilotii fara cusatura sunt pentru fustele si rochiile cu croiala bodycon, pentru rochiile de ocazie, pentru zilele in care trebuie sa aratam impecabil din cap pana in picioare si nu are voie sa scape niciun detaliu. Chiar si atunci cand avem o rochie nude sau transparenta, tot chilotii fara cusaturi salveaza situatia.

Chiloti fara cusaturi albi Chiloti fara cusaturi nude Chiloti fara cusaturi negri