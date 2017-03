Coafura de vara in tendinte - cum porti parul in fiecare zi, pentru un stil la moda

La toate aceste intrebari, ba si mai mult, iti raspund astazi. Pentru ca astazi am ales sa iti povestesc despre cateva modele de hair-style in trendurile pentru primavara/vara 2017, asa cum s-au vazut in show-urile de moda de la Paris, Milano, New York si Londra.

Ca sa iti raspund “pe scurt” la cum porti parul in fiecare zi in primavara si in vara aceasta, iti voi spune ca exista doua directii: una pentru “profesioniste”, ce isi asaza fiece bucla, fiecare onduleu, ce au bretonul mereu bine tuns; si o alta pentru “spiritele libere” ce aleg un spray fixativ si isi domolesc firele de par cu mainile. Deci, oricum ai fi, e bine!

Iata cum porti parul in fiecare zi conform trendurilor acestui sezon, cum obtii aceste coafuri la tine acasa si de ce ai nevoie: