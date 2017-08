Top cele mai apreciate cosmetice de plaja cu protectie solara

Ne aflam in ultima luna din vara, dar inca ne asteapta temperaturi de peste 35 de grade. Horror, daca ma intrebi pe mine. Chiar imi doresc sa vina toamna, desi in weekend planuiesc o escapada la mare. Ma gandeam ca mai am nevoie de un strat de bronz daca vreau sa ma laud si in septembrie cu un trup "caramelizat".

Si pentru ca weekend-ul asta se anunta 40 de grade, e clar ca o sa am nevoie sa iau cu mine pe plaja multa apa, o palarie, o umbrela si ceva produse cu protectie solara, deja le-am consumat pe celelalte.

Am fost curioasa sa vad ce spun si celelalte persoane despre produsele care m-au interesat pe mine si m-am bucurat sa citesc numai de bine.