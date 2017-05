Of, Mia, oare cand o sa incetezi sa te mai minti amanand lucrurile?! Pe langa faptul ca nu am facut nimic ca sa am abdomenul si posteriorul la care visez, sunt sigura ca nici nu o sa ajung sa stau la plaja ca sa obtin bronzul dupa care tanjesc. Shame on me!

In cazul asta nu pot decat sa ma bucur din suflet si sa multumesc celor care au inventat costumul de baie modelator. Sunt costume de baie intregi, cu efect natural de modelare a curbelor feminine, confectionate din material special cu proprietati de uscare rapida.

Am selectat pentru recomandare trei modele din stiluri diferite: