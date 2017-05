Nu am fost inzestrata cu un bust generos sau/si cu un fund bombat, ci am fost inzestrata cu forme potrivite staturii si greutatii mele, ceea ce mi se pare normal. Nu as fi vrut sa fiu o miniona de 1.60 m si 47 de kg, cu o pereche de sani uriasi.

Cu toate astea, recunosc ca am cautat sa profit cat mai mult posibil de micile trucuri pentru marirea sanilor si scoaterea in evidenta a posteriorului.

Daca in afara sezonului imi este mai usor sa rezolv problema cu un sutien push-up si o bluza decoltata, in timpul verii, cand abia daca suport un maiou pe mine, nu prea mai pot sa insel privirile nimanui.

Asta cand imbrac hainele de zi cu zi, ca atunci cand sunt la plaja si trupul imi este acoperit doar de costumul de baie, din fericire, stiu exact de ce am nevoie ca sa ma simt si eu admirata.