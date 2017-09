Cat despre mine, eu recunosc ca nu am fost niciodata in ton cu Halloween-ul si nu m-am costumat niciodata intr-un personaj. Mi-a placut doar sa ii admir pe ceilalti pentru curaj si inspiratie, in special pe Heidi Klum, care a impresionat in fiecare an cu costumatii care au facut-o greu de recunoscut (fluture, maimuta, cioara, bunicuta, robot, marul ispitei, etc.).