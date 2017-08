Costume de Halloween pentru o noapte cu iubitul

In primul si in primul rand sunteti obligate sa lasati inhibitiile deoparte, acestea pot strica tot momentul. Odata intrate in joc, trebuie mers pana la final, unde ambii jucatori au de castigat. Asadar, fara rusine si retineri, in schimb cu multa imaginatie, pasiune si energie.

Dupa ce te-ai convins ca poti sa duci totul la bun sfarsit, alege ce personaj vrei sa fii, cauta costumul reprezentativ si aranjeaza decorul camerei in functie de scenariu. Pentru ca este totusi Halloween si nu doar o noapte in care vrei sa va jucati de-a rolurile, m-am gandit ca si costumele trebuie sa fie pe masura.

Uitam de costumul de scolarita, doctorita sau politisita, in schimb putem alege costumul de vrajitoare, de vampirita si unul din latex negru, de pisica. Iata care sunt propunerile mele in materie de costume de Halloween sexy: