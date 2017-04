Crema de maini in cele mai dragute recipiente

Crema de maini in borcane

Caut in special cremele in recipiente tip borcan sau cu pompita. Si, chiar daca nu putem judeca o carte dupa coperta, imi place sa le aleg pe cele ale caror ambalaje ma atrag la prima vedere. Urmeaza apoi felul in care miroase, desi pe primul loc ar trebuie sa fie efectul pe care il are asupra mainilor noastre.

Dincolo de protectia si hidratarea pe care ne-o ofera, crema de maini reprezinta si un cadou inspirat pentru toate femeile. Sincer, ce femeie o sa ramana indiferenta in fata unui produs cosmetic care o ajuta sa se simta mai bine in pielea ei?! La propriu si la figurat. Eu, cel putin, sunt mega incantata cand primesc in dar creme de maini, lotiuni de corp si geluri de dus. Si pentru ca ma bucur ca un copil in dimineata de Craciun, ma gandesc ca la fel de tare s-ar bucura si o prietena daca i-as face cadou produse de genul.

In magazinele online am gasit mai multe tipuri de creme de maini decat mi-as fi inchipuit ca exista. Toaate sortimentele. Crema de maini cu lavanda, crema de maini cu fructul pasiunii, crema de maini cu argan, crema de maini cu ulei de masline, crema de maini cu ciocolata, etc. Asta inseamna ca pot sa aleg cadoul perfect in functie de gusturile fiecarei prietene.

