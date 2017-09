Creme si lotiuni de corp pentru piele foarte uscata

Sincer, nu am crezut ca o sa intampin vreodata aceasta problema - sa am pielea, nu uscata, ci foarte uscata. Pana acum doar doi ani, aveam pielea neteda si fina, exact ca a unui bebelus, dar nu stiu unde si cand am gresit de a ajuns sa fie atat de uscata incat sa imi fie rusine sa mai ies din casa cu picioarele dezgolite. Speriata, am vrut sa aflu cauzele care au dus la acest rezultat trist si ce pot face in privinta asta, dar cat mai repede.

Pielea uscata este un rezultat al lipsei de grasime naturala si al umiditatii. Este o situatie care afecteaza in general femeile sub 35 de ani si este asociata cu... imbatranirea. Trist, stiu.

Ca sa remediez rapid problema, m-am hotarat sa accept ajutorul cremelor de corp hidratante, de care nu ar fi trebuit sa ma lipsesc nicio secunda, dar am fost lenesa.