Culoarea anului 2018: ultraviolet de inspiratie regala

Citate cu si despre violet

Lingvist, folclorist, etnolog, traducator si critic literar, Ivan Evseev nu a ratat nicio ocazie sa vorbeasca despre aceasta culoare mirifica. Iata cateva citate care mi-au atras mie atentia:

"Culoarea violet semnifica intelepciune si responsabilitate pentru credinciosi, dar si supunere, obedienta fata de Dumnezeu."

"Culoarea violet denota un gen de echilibru dintre cer si pamant, fiind culoarea mantiei episcopale."

"In ritul tantric al aculparii mistico-simbolice a yoghinului, camera, unde se petrece acest mister erotic, este luminata in violaceu, deoarece se crede ca violetul stimuleaza glandele sexuale ale femeii, in timp ce rosul activeaza potentele erotice ale barbatului."

