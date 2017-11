Pentru romantice, am rochii de Revelion feminine, delicate, senzuale. Mi-a placut mult rochia lila purtata de Julianne Moore.

Rochia tip furou, cu broderie florala argintie este completata de o pelerina transparenta din voal plisat violet. Alaturi de buclele bogate si de rujul roz mat, cremos, vei fi o aparitie!

My @InStyleMagazine cover is out - Thank u @laurabrown99 I loved this shoot. And thank u @gucciwestman @sergenormant http://instyle.io/mCsvB2g