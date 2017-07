Cum sa prelungesti bronzul de vara. Fii de caramel si iarna!

Produse pentru intensificarea si mentinerea bronzului

Prin urmare, din trusa mea cu produse de vara nu lipsesc urmatoarele:

Crema-gel cu extract de morcovi pentru intensificarea bronzului. Contine betacaroten (cunoscut pentru accelerarea si intensificarea bronzului) si henna - coloranta. Produsul ofera o alura tropicala bronzului.

Crema-gel Sol Tropical pentru bronz intens - ajuta la intensificarea bronzului deja obtinut si la mentinerea acestuia pe o perioada mai lunga. Este cu ulei de nuci de Brazilia si extract de maracuja si nu are protectie solara.

Crema onctuoasa colorata Vichy, SPF 50+, pentru nuantarea tenului si intensitatea bronzului. Datorita texturii tip BB Cream, acest produs este ideal pentru ten, multe dintre noi evitand sa isi lase fata mangaiata de razele soarelului pe termen lung.

Untul de corp cu hidratare intensa, dupa plaja, este un must have. Are in compozitie ulei de nuci braziliene si maracuja. O piele cat mai hidratata si cu uleiuri bogate ajuta la mentinerea unui bronz frumos si de lunga durata.

