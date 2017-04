Cum te imbraci la cununia civila primavara

Mai exact, este momentul in care un cuplu trece la urmatorul nivel si isi unesc destinele in acte si in fata lui Dumnezeu.

Pentru ca primavara inseamna in mare parte Paste si postul Pastelui, nu se prea fac cununii religioase si multi aleg sa semneze doar actele, lasand mersul la altar pentru vara sau toamna.

Asa ca m-am gandit sa pregatesc un material deosebit pentru acelea dintre voi care se pregatesc sezonul acesta sa devina sotii. Si am pentru voi rochiile perfecte in care sa straluciti cu aceasta ocazie.