Cutii pentru depozitat bijuterii si amintiri

Portofelul imi tine in siguranta banii, cardurile si o iconita; geanta, dupa cum am mai spus, contine tot ce am nevoie ca sa ma simt ca acasa oriunde m-as afla; agenda imi cunoaste toate secretele si imi pastreaza vii amintirile; cutia este obiectul de decor predominant la mine in casa pentru ca pur si simplu am o pasiune enorma pentru cutii.

Nu pot spune ca am o amintire din copilarie care ma leaga de cutii si care mi-a dezvoltat aceasta pasiune, stiu doar ca m-am trezit la 30 de ani cu o colectie impresionanta. Este formata din cutii foarte mici, mici, medii, mari si foarte mari. Din plastic, carton sau tabla. Transparente, multicolore, cu modele, vintage. Simple sau cu mai multe compartimente.

Tot zic sa ma opresc, sa mai dau din cele pe care le am si sa aduc altele, mai noi, mai frumoase, dar nu gasesc deloc curajul sa ma despart de ele sau sa rezist in fata unui model nou.