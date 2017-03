De ce jacheta bomber din catifea e piesa sezonului

Jacheta bomber verde oliv

Verdele - in toate nuantele lui - ramane in tendinte si sezonul acesta. Asta inseamna ca o sa fii in trend daca alegi jacheta bomber de catifea din imaginea alaturata. Poart-o cu botine din piele intoarsa sau cu pantofi casual tot din piele intoarsa sau imitatie.

Daca vrei sa o imbraci cu o rochie, parerea mea este sa alegi un model in aceeasi nuanta de verde, se va crea astfel imaginea unui outfit elegant.

